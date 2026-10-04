Nga cảnh báo nguy cơ 'xung đột toàn diện trong không gian' nếu Mỹ làm một việc theo đề nghị từ Ukraine

Vệ tinh Rassvet mới của Nga đang trở thành mục tiêu của Ukraine. (Nguồn: Wikipedia)

Trong một bài đăng trên Telegram, ông Medvedev, đồng thời là Cựu Tổng thống và cựu Thủ tướng Nga cho rằng, “không gian là nơi rất chật chội và các bên cần tôn trọng lẫn nhau”. Bày tỏ hy vọng Mỹ “nhận ra điều này”, ông cảnh báo, nếu Rassvet bị ngăn chặn, các vệ tinh Starlink của Mỹ ở quỹ đạo thấp có thể “rơi xuống".

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 3/10 rằng, ông đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Nga và Trung Quốc tham gia phát triển một mạng lưới vệ tinh cạnh tranh với Starlink.

Ông Zelensky cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ Nga phát triển công nghệ này và cho biết, vệ tinh Rassvet có thể bắt đầu hoạt động vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, năng lực này có thể giúp Nga nâng cao độ chính xác của các cuộc không kích nhằm vào Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày đã khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục mở rộng năng lực của các chòm vệ tinh trên quỹ đạo và cơ sở hạ tầng mặt đất, phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ vũ khí, trang thiết bị quân sự và thúc đẩy các nghiên cứu mới trong lĩnh vực không gian.

Trong thông điệp nhân Ngày Lực lượng Vũ trụ Nga, ông Putin cũng nhấn mạnh vai trò của lực lượng này trong bảo đảm an ninh quốc gia.

Theo nhà lãnh đạo, Lực lượng Vũ trụ Nga đang thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm hoạt động của hệ thống thông tin liên lạc và định vị, đồng thời cung cấp thông tin tình báo cho các lực lượng vũ trang và các đơn vị tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt”.