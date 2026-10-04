Tên lửa SM-6 có gì mà buộc Hải quân Mỹ phải chi ra khoản tiền 'khủng' 24,4 tỷ USD?

Tập đoàn Raytheon của Mỹ đã nhận được hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD từ Lầu Năm Góc để sản xuất tên lửa phòng không đa năng SM-6.

Theo nhà sản xuất, SM-6 không chỉ có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo và siêu thanh như Iskander-M và Zircon, mà còn đủ sức tấn công các mục tiêu trên mặt biển, chẳng hạn như tàu chiến cỡ lớn.

Theo một tuyên bố từ Tập đoàn RTX (công ty mẹ của Raytheon), đây là hợp đồng 5 năm với tùy chọn gia hạn thêm 2 năm, thương vụ này dựa trên một thỏa thuận khung nhằm tăng cường sản xuất các loại tên lửa khác nhau, được ký kết vào đầu năm 2026.

Với động thái trên, Mỹ tiếp tục từng bước khẳng định kế hoạch tăng cường sản xuất tên lửa. Điều này rất quan trọng bởi vì những đơn đặt hàng chính thức mới đảm bảo đạt được sản lượng lớn hơn.

Đối với SM-6, theo thỏa thuận được ký kết vào đầu tháng 2/2026, Hải quân Mỹ muốn nhà sản xuất đạt sản lượng 500 quả đạn mỗi năm, kéo dài trong vòng 7 năm. Hiện tại con số chỉ khoảng 125 quả mỗi năm, trong khi lượng dự trữ đã giảm đáng kể do cuộc chiến Iran.

Điều đáng nói nữa là sản lượng nhỏ do bản thân tên lửa rất đắt tiền, mức giá khởi điểm từ 5 - 6 triệu USD/quả và có thể lên tới 10 - 17 triệu USD, tùy thuộc vào khách hàng, các tính năng và thời điểm ký hợp đồng.

Không chỉ có vậy, khách hàng cũng sẽ phải chờ đợi rất lâu để nhận được tên lửa đã đặt hàng, bởi vì thời gian sản xuất các linh kiện có thể lên đến 36 tháng.

SM-6 rất quan trọng vì nó đóng vai trò là một trong những công cụ chính để phòng không và chống tên lửa cho các tàu chiến của Hải quân Mỹ. Loại đạn này đủ sức đánh chặn mục tiêu khí động học, đạn đạo và siêu thanh từ cách xa hơn 240 km.

Chưa dừng lại đây, SM-6 cũng có khả năng tấn công mục tiêu trên đất liền và trên mặt biển ở tầm bắn lên đến 460 km, như đã được chứng minh gần đây trong các cuộc tập trận.

Hơn nữa loại tên lửa đa năng nói trên còn có thể được triển khai không chỉ từ bệ phóng thẳng đứng trên tàu chiến, mà còn từ hệ thống Typhon đặt trên mặt đất, mang lại độ linh hoạt cực cao.

Tên lửa SM-6 cũng là cơ sở cho AIM-174B - một tên lửa không đối không tầm xa dành cho tiêm kích hạm của Hải quân Mỹ, đóng vai trò là "cầu nối" dẫn đến việc sử dụng rộng rãi loại AIM-424 Malice.

SM-6 vẫn sẽ giữ vững vai trò nền tảng tên lửa đa năng hàng đầu của Hải quân Mỹ cũng như trên phạm vi toàn thế giới trong nhiều năm nữa, khi nó đang tỏ ra không có đối thủ xứng tầm.