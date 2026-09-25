Gia Lai mở rộng dư địa hợp tác quốc tế từ công nghệ, môi trường đến nông nghiệp xanh

Chiều 24/9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với GS. Cổ Minh Đức, Giáo sư kinh tế tại Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon (INSA Lyon) và Đại học Paris 12, Cộng hòa Pháp, cùng đoàn công tác đến thăm, tìm hiểu và trao đổi cơ hội hợp tác tại tỉnh.

Tại buổi làm việc, các bên tập trung trao đổi những hướng hợp tác có khả năng tạo giá trị lâu dài cho địa phương, từ đào tạo nguồn nhân lực, thể thao, y tế, du lịch đến nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, xử lý môi trường, nước thải, AI và năng lượng tái tạo.

Từ lợi thế địa phương đến hệ sinh thái hợp tác công nghệ

GS. Cổ Minh Đức đánh giá cao điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển của Gia Lai, đồng thời đồng tình với định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm. Theo Giáo sư, đây có thể là nền tảng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, du lịch và thể thao.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với GS. Cổ Minh Đức. (Ảnh: Cổng TTĐT Gia Lai)

Một nội dung đáng chú ý được GS. Cổ Minh Đức đề cập là phát triển thể thao gắn với giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Từ kinh nghiệm tại Pháp, Giáo sư cho rằng thể thao không chỉ phục vụ rèn luyện thể chất mà còn có thể trở thành một nguồn “sức mạnh mềm” trong chiến lược phát triển.

Trên cơ sở đó, GS. Cổ Minh Đức mong muốn cùng các đối tác nghiên cứu xây dựng tại Việt Nam mô hình đào tạo thể thao trình độ cao, nhất là các môn thể thao dưới nước; đồng thời nghiên cứu mô hình Trung tâm Thể thao – Sức khỏe tại Gia Lai, kết nối với du lịch sức khỏe.

Giáo sư cũng gợi mở khả năng phát triển hạ tầng thể thao đạt tiêu chuẩn để phục vụ tập luyện, thi đấu và tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn. Cùng với đó là thúc đẩy hợp tác phi tập trung giữa Gia Lai với các địa phương của Pháp, trong đó có vùng Normandie, hình thành mạng lưới hợp tác về thể thao, y tế, giáo dục, nghiên cứu và du lịch.

Ở góc độ phát triển kinh tế, những đề xuất này cho thấy dư địa hợp tác không chỉ nằm ở việc thu hút nguồn vốn, mà còn ở khả năng tiếp nhận tri thức, công nghệ và phương thức quản trị mới. Đây là yếu tố có ý nghĩa khi địa phương hướng tới nâng cao giá trị các ngành kinh tế dựa trên lợi thế tự nhiên nhưng phải đồng thời đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tính bền vững.

Đặt môi trường, chế biến sâu vào trọng tâm tăng trưởng

Trao đổi với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng những đề xuất tại buổi làm việc mở ra nhiều cơ hội để hai bên tiếp tục nghiên cứu, kết nối.

Trong lĩnh vực thể thao và sức khỏe, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nghiên cứu các chương trình phối hợp về huấn luyện thể thao, trong đó có thể thao học đường; nâng cao thể chất và chăm sóc sức khỏe, gắn với những môn thể thao phù hợp với điều kiện, lợi thế của Gia Lai.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Cổng TTĐT Gia Lai)

Đáng chú ý, đối với kinh tế địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn xác định nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu là những lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác. Gia Lai mong muốn kết nối công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển chế biến sâu và đáp ứng ngày càng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc nghiên cứu công nghệ mới để tận dụng nguyên liệu, phụ phẩm, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao là hướng đi cần được quan tâm. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với yêu cầu chuyển từ khai thác lợi thế nguyên liệu sang nâng cao giá trị trong chuỗi sản xuất.

Đặc biệt, Gia Lai đề nghị mở rộng nghiên cứu hợp tác trong xử lý môi trường, nước thải, chuyển giao công nghệ, ứng dụng AI và năng lượng tái tạo. Đây là những lĩnh vực tỉnh quan tâm và có thể kết nối với thế mạnh công nghệ, nghiên cứu của các đối tác Pháp.

Việc đưa xử lý môi trường và nước thải vào nhóm nội dung hợp tác cho thấy yêu cầu phát triển kinh tế đang được đặt song hành với bài toán bảo vệ môi trường. Trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và mở rộng sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, tiết kiệm tài nguyên và sử dụng năng lượng hiệu quả sẽ ngày càng quyết định chất lượng tăng trưởng.

Ở lĩnh vực du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề cập khả năng nghiên cứu tổ chức các chuyến bay charter phục vụ du lịch, từng bước tạo thị trường và tiến tới mở các đường bay ổn định khi hội đủ điều kiện. Cùng với kết nối giao thông, hướng hợp tác này được kỳ vọng mở rộng giao lưu, du lịch và các hoạt động hợp tác quốc tế của Gia Lai.

Để những ý tưởng bước đầu có thể chuyển thành các chương trình cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các sở, ngành liên quan đưa đoàn công tác đi thực tế, khảo sát hạ tầng, các địa điểm du lịch và những khu vực có tiềm năng phát triển của tỉnh. Trên cơ sở khảo sát, hai bên tiếp tục trao đổi và lựa chọn những nội dung khả thi để triển khai trong thời gian tới.

Từ một cuộc gặp gỡ, dư địa hợp tác đang được mở rộng theo hướng thực chất hơn: công nghệ tạo giá trị cho nông nghiệp, chế biến sâu nâng sức cạnh tranh, giải pháp môi trường bảo đảm chất lượng tăng trưởng và kết nối quốc tế tạo thêm động lực cho du lịch. Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo sự gắn kết giữa mục tiêu phát triển kinh tế và yêu cầu phát triển bền vững của Gia Lai.