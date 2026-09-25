7 bước truy cập, sử dụng sách giáo khoa điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Theo đó, có 7 bước đơn giản giúp người dùng nhanh chóng tìm đúng lớp, môn học và cuốn sách giáo khoa cần xem.

Bước 1: Mở trình duyệt web (Chrome, Edge, Safari,...) và nhập địa chỉ taphuan.nxbgd.vn

Bước 2: Tại trang chủ, nhấn vào nút "Bộ SGK thống nhất".

Bước 3: Chọn lớp cần xem (ví dụ: Lớp 1).

Bước 4: Trong danh sách môn học, chọn môn cần xem (ví dụ: Tiếng Việt).

Bước 5: Chọn cuốn sách giáo khoa cần xem (ví dụ: Tiếng Việt 1, tập một).

Bước 6: Tại mục "Phiên bản sách điện tử", chọn tệp SGK tương ứng.

Bước 7: Sử dụng các nút điều khiển để chuyển trang. Chọn nút tải xuống nếu muốn tải sách về thiết bị.

Chi tiết các bước truy cập, tìm kiếm và sử dụng sách giáo khoa điện tử trên trang taphuan.nxbgd.vn như sau: