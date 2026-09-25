Trung Quốc mở đường cho ngành công nghiệp phim AI

Mở đường cho ngành công nghiệp mới

Zhu Zhili, nhà làm phim người Trung Quốc xây dựng xưởng phim AI từ 2 năm trước. Khi bắt đầu, ông chọn thành phố Thâm Quyến - nơi có hệ sinh thái công nghệ rộng lớn. Năm nay, ông Zhu chia sẻ, nhận được sự kêu gọi từ phía giới chức các thành phố nhằm thu hút doanh nghiệp làm phim AI của ông.

Quá trình dựng phim AI tại một công ty tại Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: VCG)

"Mỗi ngày, tôi nhận được liên hệ từ nhiều thành phố, từ các đô thị lớn tới những địa phương nhỏ hơn, về việc thành lập doanh nghiệp hoặc đưa công nghệ này tới các địa phương đó", ông Zhu cho biết.

Những động thái từ phía chính quyền phản ánh nỗ lực thúc đẩy việc ứng dụng AI trong các lĩnh vực tại Trung Quốc.

Theo hãng tin Reuters, chính quyền địa phương tại nước này hứa hẹn xây dựng các cụm công nghiệp công nghệ, đưa ra nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp làm phim AI.

Đây cũng là kịch bản quen thuộc, giống cách Trung Quốc từng làm với ngành xe điện, pin mặt trời và tự động hóa, dần tạo ra vị thế toàn cầu trong các ngành công nghiệp mới nổi.

Về phía các nhà làm phim, họ cho biết, AI có sức hấp dẫn bởi chi phí sản xuất thấp hơn. Theo CCTV, trong nửa đầu 2026, chi phí sản xuất phim ngắn bằng AI giảm từ 5.000 tệ/phút xuống còn vài trăm tệ.

"Cảnh một đám cưới có thể tốn tới 60.000 tệ nếu quay theo cách truyền thống. Nhưng với AI, tôi có thể tạo ra khung cảnh tương tự chỉ với 1.400 tệ", ông Pan Xiaojun, học viên cao học chuyên ngành đạo diễn tại Hải Nam (Trung Quốc) cho biết.

Không chỉ thế, ưu đãi từ chính quyền tỉnh cũng giúp ông Pan cắt giảm nhiều chi phí.

Không riêng Hải Nam, tháng 5/2026, thành phố Thượng Hải đưa ra biện pháp thúc đẩy sản xuất phim ngắn bằng AI, hỗ trợ năng lực điện toán và mô hình AI trực tuyến giúp cắt giảm chi phí và thuận tiện trong việc phân phối sản phẩm tại thị trường nước ngoài.

Thủ đô Bắc Kinh đã thành lập quỹ 260 triệu nhân dân tệ hỗ trợ công nghệ nghe nhìn. Tại quận Huairou, trung tâm ngành làm phim, các nhà sản xuất phim ngắn AI có thể nhận được các gói giảm giá nhằm tiết kiệm chi phí điện toán.

Ngoài ra, về phía doanh nghiệp, nền tảng phát sóng iQIYI có gói ưu đãi cho nội dung AI giúp hỗ trợ đơn vị sản xuất phim.

Ngành phim AI Trung Quốc bắt đầu "có chỗ đứng"

Ngành sản xuất phim AI phát triển, các nền tảng phát sóng, hãng phim, xưởng phim nỗ lực dành lợi thế tiên phong về nền tảng kỹ thuật, phương thức phân phối sản phẩm phim.

Diễn viên Châu Dã đứng cùng robot hình người, một hình ảnh biểu tượng cho việc tích hợp công nghệ trong ngành điện ảnh tại sự kiện China Night bên lề Liên hoan phim Cannes 2026. (Ảnh: Wing Sight)

Ông Zhu, người đứng đầu bộ phận sản xuất nội dung AI tại China Wit Media nhận định, Trung Quốc tạo được môi trường thuận lợi nhất cho các nhà làm phim AI với chi phí mặt bằng thấp, ưu đãi sinh hoạt phí và hỗ trợ về điện toán.

Hiện nay, ông Zhu cũng đang vận hành xưởng phim tại một tòa nhà văn phòng, với sự hậu thuẫn của chính quyền thành phố và Đại học Hong Kong Polytechnic.

Mới đây, Cơ quan Quản lý Điện ảnh Quốc gia Trung Quốc đã cấp phép cho bộ phim khoa học viễn tưởng đầu tiên sản xuất bởi AI mang tên "Sanxingdui: Ký ức của tương lai". Bộ phim dự kiến khởi chiếu trong năm nay bởi hãng Bona Film.

Không chỉ làm mưa làm gió trong thị trường quốc nội, phim AI đã hiện diện tại Lễ hội phim AI thế giới tại Cannes (Pháp), với tham vọng dẫn đầu toàn cầu

Phát triển như vũ bão, nhưng tiềm ẩn nguy cơ

Dù các nhà làm phim AI như ông Zhu cởi mở với chiến lược thúc đẩy AI trong sản xuất phim, nhưng thực tế vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với toàn ngành.

Giống như ảnh hưởng của những chiến lược thúc đẩy sản xuất trước đây khi sản phẩm mới nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng sức mua của thị trường nội địa không tăng, sẽ kéo giá thành xuống thấp.

Số liệu từ Data Eye đưa ra dấu hiệu cho thấy nội dung AI bắt đầu chạm ngưỡng quá tải.

Trên nền tảng Douyin, có tới 221.900 chương trình AI được phát hành trong 6 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, số video đạt hơn 100 triệu lượt xem chỉ là 1.055, một tỷ lệ rất nhỏ.

Nhiều khán giả dần chấp nhận nội dung AI, song vẫn có người chưa thực sự mở lòng với sản phẩm này.

Nhiều diễn viên Trung Quốc lo ngại việc sử dụng hình ảnh giống họ trong phim AI, vấn đề xâm phạm bản quyền và mất cơ hội việc làm.

Trong khi đó, khán giả phàn nàn về tình trạng đạo nhái trong các bộ phim AI.

"Một số người sử dụng hình ảnh và clip của một người khác, dùng AI tạo clip mà không cần được cấp phép, theo tôi đây là một hành vi không thể chấp nhận được", một khán giả tên Wen, 22 tuổi cho hay.

Về mặt pháp lý, Trung Quốc đã yêu cầu dán nhãn "Nội dung sản xuất bởi AI" (AIGC), song vẫn chưa có quy định rõ ràng về vấn đề bản quyền.