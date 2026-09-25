Stavian đầu tư siêu trung tâm dữ liệu tại TP.HCM

Cushman & Wakefield được lựa chọn thực hiện nghiên cứu khả thi cho Stavian Digital Park. Ảnh: DNCC.

Dự án Stavian Digital Park (SDP) do Công ty CP Hạ tầng công nghệ cao Stavian, thành viên của Tập đoàn Stavian đầu tư được định hướng phát triển thành một khu công nghệ số tập trung, chuyên biệt, có khả năng kết nối đa dạng với các nhà mạng và hướng tới phát triển bền vững.

Dự án tích hợp hạ tầng điện có khả năng vận hành ổn định, kết nối viễn thông dung lượng cao và các cơ sở được tối ưu về hiệu quả vận hành trong tổng thể quy hoạch rộng 300ha.

Lộ trình phát triển hạ tầng của dự án bao gồm khả năng tiếp cận hệ thống cáp quang biển quốc tế với dung lượng lên tới 200Tb/giây, cùng công suất điện dự kiến đạt 300MW cho giai đoạn 1 vào năm 2030.

Dự án được thiết kế để phục vụ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu, doanh nghiệp, hạ tầng số của Chính phủ, mạng lưới phân phối nội dung (CDN) và các tác vụ AI.

Một cấu phần quan trọng trong quy hoạch tổng thể của dự án là việc tích hợp hệ thống điện mặt trời tại chỗ và hạ tầng năng lượng tái tạo, góp phần mở rộng khả năng sử dụng nguồn điện có mức phát thải carbon thấp hơn, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về phát triển bền vững và năng lượng sạch.

Ông Lê Anh Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP Hạ tầng công nghệ cao Stavian, cho biết, Stavian Digital Park được định hướng trở thành một khu vông nghệ số tập trung với khả năng đáp ứng nhu cầu về hạ tầng truyền dẫn tiêu chuẩn công nghệ mới, hạ tầng năng lượng (năng lượng mới và năng lượng tái tạo), cung cấp dịch vụ liên tục với điều kiện chống chịu cao phục vụ cho các nhà đầu tư phát triển các siêu trung tâm dữ liệu triển khai AI, điện toán đám mây và doanh nghiệp hạ tầng số.

Cushman & Wakefield đã được chọn thực hiện nghiên cứu tiền khả thi toàn diện cho dự án.

Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cấp cao, Trưởng bộ phận Tư vấn chiến lược, Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định, hoạt động đầu tư vào trung tâm dữ liệu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang mở rộng ra ngoài các thị trường trung tâm đã phát triển.

Trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, động lực sẽ ngày càng đến từ các thị trường mới nổi có khả năng đáp ứng nhu cầu dài hạn đối với trung tâm dữliệu siêu quy mô và hạ tầng phục vụ AI.

Với chi phí xây dựng cạnh tranh và nhu cầu lớn về trung tâm dữ liệu, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển hạ tầng đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về khả năng mở rộng, tính ổn định và tính bền vững.

Stavian Digital Park được triển khai trong bối cảnh chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng số nhằm hiện thực hóa mục tiêu kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GDP vào năm 2030 theo định hướng của Nghị quyết 57.

Phân tích từ báo cáo cập nhật tình hình thị trường Trung tâm dữ liệu châu Á Thái Bình Dương nửa đầu năm 2026 của Cushman & Wakefield cũng cho thấy thị trường trung tâm dữ liệu tại TP.HCM đang tăng trưởng tích cực. Trong nửa đầu năm 2026, quy mô nguồn cung đang được phát triển đã đạt 68MW, cao hơn gấp đôi công suất vận hành hiện hữu của thành phố.

Mặc dù ngành trung tâm dữ liệu tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn ban đầu so với các trung tâm lớn trong khu vực, nhưng những cải cách về chính sách, dòng vốn đầu tư quốc tế gia tăng và khả năng kết nối ngày càng được cải thiện đang tạo ra các điều kiện thuận lợi cho những dự án đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về quy mô, khả năng chống chịu, hiệu quả vận hành và tính bền vững, đại diện Cushman & Wakefield nhận định.