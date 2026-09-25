Microsoft biến Copilot thành 'đồng nghiệp số' hỗ trợ toàn diện hơn

Biểu tượng Microsoft tại tòa nhà ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Microsoft đồng thời tích hợp trực tiếp các ứng dụng Word, Excel và PowerPoint vào Copilot, cho phép người dùng làm việc và cộng tác trên các ứng dụng này mà không phải rời khỏi công cụ AI. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Microsoft đang mở rộng Copilot vượt ra ngoài chức năng trò chuyện ban đầu nhằm thúc đẩy việc sử dụng sản phẩm, trong khi cạnh tranh ngày càng gay gắt với các chatbot AI như ChatGPT và Claude.

Tính năng mới có tên Code cho phép người dùng xây dựng ứng dụng, bảng điều khiển và các phần mềm khác bằng cách đưa ra yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Công cụ này sử dụng công nghệ tương tự GitHub Copilot và dự kiến được cung cấp cho một số khách hàng tham gia chương trình truy cập sớm vào cuối tháng 9. Người dùng các gói 365 Premium và Pro có thể trải nghiệm bản xem trước vào cuối năm nay.

Microsoft cũng giới thiệu Autopilot, phiên bản nâng cấp của tác nhân AI Scout từng được công ty công bố hồi tháng 6 vừa qua. Autopilot dự kiến bắt đầu được thử nghiệm vào cuối tháng này. Theo Microsoft, tác nhân AI này được thiết kế như một “đồng nghiệp số”, có danh tính riêng trong danh bạ của doanh nghiệp và được cấp các quyền cụ thể do người dùng kiểm soát. Cách tiếp cận này nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến bảo mật, tuân thủ và quản trị vốn được xem là những rào cản đối với việc đưa các tác nhân AI vào môi trường doanh nghiệp.

Bà Annie Pearl - Phó Chủ tịch phụ trách Sản phẩm Copilot của Microsoft - cho biết công ty đã tập trung xây dựng Autopilot theo hướng đáp ứng các yêu cầu về bảo mật, tuân thủ và quản trị để có thể triển khai trong môi trường doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Microsoft giới thiệu các tính năng quản lý chi phí, cho phép nhân viên trực tiếp theo dõi những khoản chi phát sinh từ việc sử dụng AI. Đây là động thái được đưa ra trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến nguy cơ chi phí tăng nhanh do mức độ sử dụng các công cụ AI ngày càng lớn.