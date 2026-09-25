Đây là sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc 21 năm phát triển của Tạp chí mà còn mở ra một không gian đối thoại chuyên sâu, đa chiều nhằm tìm kiếm các giải pháp bứt phá cho các thương hiệu Việt trong kỷ nguyên số.

Toàn cảnh Lễ trao giải cuộc thi viết và diễn đàn "Vì sự phát triển thương hiệu Việt".

Tham dự chương trình, về phía lãnh đạo Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam có: GS.TS Thái Hoàng – Phó Chủ tịch Hội, Chủ tịch Hội đồng khoa học; TS. Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tổ chức Hội; Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Hội; Luật sư Phạm Lộc Ninh - Phó Chủ tịch Hội.

Tới dự sự kiện còn có ông Nguyễn Đăng Sinh, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP); bà Trần Hương Giang – Tổng Thư ký VATAP; Tiến sĩ Lê Văn Giang, Chủ tịch Hội Khoa học và Kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam; ông Nguyễn Văn Khải – Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ); PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại; Nhà báo Hoàng Vững – Tổng Biên tập Tạp chí Tiếp thị và Gia đình.

Về phía đơn vị tổ chức có: Nhà báo Nguyễn Viết Hưng, Tổng Biên tập Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm, Trưởng Ban Tổ chức, cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên đã và đang công tác tại Tạp chí.

Dấu ấn 21 năm và khát vọng nâng tầm giá trị Việt

Phát biểu khai mạc sự kiện, Nhà báo Nguyễn Viết Hưng - Tổng Biên tập Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thương hiệu đã trở thành tài sản chiến lược cốt lõi, là “giấy thông hành” để doanh nghiệp vươn xa và là thước đo chân thực nhất cho năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhà báo Nguyễn Viết Hưng - Tổng Biên tập Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm phát biểu khai mạc.

Việc phát triển thương hiệu Việt Nam hiện nay đang bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, cùng các Nghị quyết 57, 68, 79 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế.

Ngày 17/04/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí đã phát động Cuộc thi viết: “Vì sự phát triển thương hiệu Việt”. Sau 5 tháng triển khai, cuộc thi thực sự trở thành "sân chơi chung" của toàn xã hội, thu hút các tác giả từ 16 đến 84 tuổi, từ nhà báo chuyên nghiệp đến nhà khoa học, kỹ sư, doanh nhân và sinh viên. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện chân thực, từ khát vọng đưa hạt gạo, hạt muối, lá trà cổ thụ ... vươn ra thế giới, cho đến hành trình đổi mới công nghệ xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

"Kiềng ba chân" định hình thương hiệu: Nhà nước kiến tạo - khoa học tiên phong - doanh nghiệp dẫn dắt

Tại diễn đàn “Vì sự phát triển thương hiệu Việt” đã đặt ra cách tiếp cận mang tính nền tảng: Thương hiệu Việt muốn bứt phá bền vững cần sự cộng hưởng đồng bộ của ba lực đẩy cốt lõi.

TS Trần Hồng Hà - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban tổ chức Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Trình bày tham luận tại diễn đàn, TS. Trần Hồng Hà - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban tổ chức của Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam đã phân tích sâu sắc về việc này. Theo ông, nước ta được thiên nhiên ưu đãi nguồn tài nguyên sinh học phong phú. Để biến tiềm năng đó thành thương hiệu giá trị cao, cần có:

Nhà nước kiến tạo (Enabling State): Xây dựng thể chế, hành lang pháp lý minh bạch, tạo không gian cho các thành phần kinh tế đổi mới đầu tư, hỗ trợ xúc tiến thương mại và bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp.

Khoa học tiên phong (Pioneering Sci & Tech): Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm bệ phóng, làm chìa khóa định hình chất lượng.

Doanh nghiệp dẫn dắt (Leading Enterprises): Là hạt nhân tiên phong tham gia các lĩnh vực khó, dẫn dắt các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đi đầu đầu tư phát triển xanh để nâng tầm thương hiệu.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam trình bày tham luận.

Làm rõ hơn về vai trò của khoa học, ông Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam khẳng định, khoa học công nghệ là động lực thực sự. Ông chỉ ra 3 trụ cột (3 chữ C) tạo nên một thương hiệu đích thực: Chất lượng vượt mong đợi; Công nghệ tạo sự khác biệt (như công nghệ sinh học, lượng tử, AI giúp nuôi tôm không kháng sinh, trồng rau diệt sâu bằng từ trường, ủ nước mắm 20 ngày triệt tiêu Histamine); Câu chuyện sản phẩm (Storytelling) mang đậm yếu tố văn hóa, lịch sử.

PGS TS Trần Thị Bích Loan - nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Thương mại trình bày tham luận tại diễn đàn.

Đồng quan điểm về yếu tố văn hóa, PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại đã chỉ ra thực trạng nhức nhối: Việt Nam xuất khẩu hàng đầu nhưng thế giới chủ yếu biết đến ta như một “công xưởng gia công” giá rẻ. Để thoát bẫy này, bà đề xuất 2 vũ khí chiến lược để chinh phục quốc tế:

Vũ khí mềm - Bản sắc văn hóa: Giống như cách thiết kế hộp cà phê hình nón lá hay áo dài của NONLA Coffee, hay cách Hàn Quốc xuất khẩu văn hóa qua K-pop, phim ảnh. Bản sắc là "mỏ neo" để khách hàng nhớ tới.

Vũ khí cứng - Tiêu chuẩn xanh (ESG): Đây là "tấm hộ chiếu" để qua cửa hải quan toàn cầu. Người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao cho các thương hiệu có trách nhiệm với môi trường.

Ông Nguyễn Đăng Sinh - Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam nhấn mạnh về vấn đề bảo vệ thương hiệu.

Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu thì việc bảo vệ thương hiệu cũng là bài toán sống còn. Ông Nguyễn Đăng Sinh - Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam cảnh báo về vấn nạn hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là các sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe như sữa, thực phẩm chức năng. Ông khuyên các doanh nghiệp phải tự bảo vệ mình trước bằng cách kiểm soát chặt chất lượng đầu vào, đăng ký sở hữu trí tuệ và ứng dụng công nghệ số (như truy xuất nguồn gốc) một cách trung thực.

Phiên tọa đàm làm gì để thương hiệu Việt phát triển mạnh và bền vững trong kỷ nguyên số.

Từ góc độ truyền thông, Nhà báo Hoàng Vững – Tổng Biên tập Tạp chí Tiếp thị và Gia đình cho rằng: "Sản phẩm tốt không còn là điều kiện đủ. Sự chú ý có thể mua bằng tiền, nhưng sự tin cậy lâu dài thì không". Ông đề xuất doanh nghiệp xây dựng "hệ sinh thái truyền thông có trách nhiệm", dựa trên 3 trụ cột: Báo chí chính thống (bảo chứng uy tín), Mạng xã hội (kể chuyện nhanh) và Đội ngũ nhân sự nội bộ (điểm chạm thực tế). Truyền thông lúc này đóng vai trò là "bộ áo giáp" bảo vệ khủng hoảng, là kênh phản hồi hai chiều và là chất xúc tác tạo sự khác biệt.

Ông Nguyễn Văn Khải – Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) cho biết, năm 2025 và 2026, Bộ đang nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý cho hệ thống khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia. Việc Mỹ đưa Việt Nam vào diện ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ vừa qua là cơ hội để nhìn nhận lại việc bảo vệ uy tín sản phẩm.

Lan tỏa những giá trị tự hào

Phần cuối của chương trình là Lễ vinh danh 10 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất của Cuộc thi viết “Vì sự phát triển thương hiệu Việt”.

TS Trần Hồng Hà - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban tổ chức Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam và Nhà báo Nguyễn Viết Hưng, Tổng Biên tập Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi trao giải nhất cho tác giả Lý Thị Thu.

Sau gần 5 tháng phát động, Cuộc thi đã nhận được hơn 1.400 bài dự thi của các nhà khoa học, nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên cùng đông đảo học sinh, sinh viên trên cả nước.

Từ hơn 1.400 bài dự thi sau 5 tháng phát động, qua quá trình chấm thi khách quan, nghiêm túc từ 30 tác phẩm chung khảo, Ban Tổ chức đã trao: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 02 Giải Ba, 05 Giải Khuyến khích.