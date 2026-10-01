Chung kết bóng đá nam ASIAD 20: Đại chiến Hàn Quốc - Nhật Bản

U23 Hàn Quốc đứng trước cơ hội giành tấm Huy chương vàng ASIAD thứ tư liên tiếp. Ảnh: AFC

Hàn Quốc hướng tới kỳ tích 4 lần liên tiếp

Ở trận bán kết đầu tiên diễn ra trên sân Nagai (Osaka), U23 Hàn Quốc phải trải qua 90 phút không dễ dàng trước U23 Trung Quốc. Đội đương kim vô địch gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát và giàu sức mạnh của U23 Trung Quốc, thậm chí có thời điểm phải đối mặt với sức ép lớn.

Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã được thể hiện đúng lúc. U23 Hàn Quốc tận dụng tốt những cơ hội tạo ra để giành chiến thắng 2-1, qua đó lần thứ tư liên tiếp góp mặt trong trận chung kết bóng đá nam ASIAD.

Thành tích này cho thấy vị thế đặc biệt của bóng đá Hàn Quốc tại sân chơi Á vận hội. Sau các chức vô địch vào các năm 2014, 2018 và 2022, U23 Hàn Quốc đang đứng trước cơ hội hoàn tất cú "poker" Huy chương vàng liên tiếp. Đáng chú ý, trong cả hai trận chung kết gần nhất, đối thủ của Hàn Quốc đều là U23 Nhật Bản và họ đều giành chiến thắng với cùng tỷ số 2-1.

Ở trận bán kết còn lại, U23 Nhật Bản trải qua màn rượt đuổi nghẹt thở với U23 Uzbekistan. Đội bóng xứ Phù Tang bất ngờ nhận bàn thua ngay phút thứ 8 sau pha lập công của Sardorbek Bakhromov. Trong phần lớn thời gian còn lại, đội chủ nhà liên tục gia tăng sức ép nhưng vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đại diện Trung Á.

Khi trận đấu tưởng như đã khép lại với thất bại của đội chủ nhà, Sena Ishibashi đã xuất hiện đúng lúc để ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở những phút cuối. Hai đội sau đó phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Trong loạt "đấu súng" căng thẳng, U23 Nhật Bản giành chiến thắng 9-8 để giành quyền vào chung kết. Chiến thắng này không chỉ đưa đội chủ nhà tiến gần tấm Huy chương vàng mà còn tạo thêm động lực tinh thần trước cuộc đối đầu được chờ đợi với U23 Hàn Quốc.

Nhật Bản quyết phá dớp trên sân nhà

Trận chung kết ASIAD 20 vì thế hội tụ nhiều yếu tố đáng chú ý. U23 Hàn Quốc sở hữu kinh nghiệm và thành tích vượt trội ở sân chơi này, trong khi U23 Nhật Bản có lợi thế sân nhà cùng khát vọng chấm dứt chuỗi thất bại trước đối thủ lớn nhất khu vực Đông Á.

Với U23 Hàn Quốc, mục tiêu không chỉ là bảo vệ tấm Huy chương vàng mà còn duy trì vị thế thống trị tại bóng đá nam ASIAD. Họ đã có ba lần liên tiếp bước lên bục cao nhất và đang đứng trước cơ hội nối dài kỷ lục bằng chức vô địch thứ tư liên tiếp.

Trong khi đó, U23 Nhật Bản có thêm một động lực đặc biệt: Giành Huy chương vàng ngay trên sân nhà. Sau khi hai lần liên tiếp thất bại trước Hàn Quốc ở chung kết, đội bóng xứ Phù Tang chắc chắn muốn thay đổi lịch sử đối đầu tại sân chơi này.

Đáng chú ý, hành trình vào chung kết của U23 Nhật Bản cũng cho thấy đội bóng này có khả năng chịu sức ép tốt. Việc ngược dòng trước U23 Uzbekistan ở những phút cuối và sau đó thắng 9-8 trong loạt luân lưu là minh chứng cho bản lĩnh của đội chủ nhà.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc cho thấy một phẩm chất khác: Khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn bằng kinh nghiệm và sự hiệu quả. Đây cũng có thể là yếu tố quyết định ở một trận chung kết mà khoảng cách giữa hai đội được dự báo không lớn.

Cuộc đối đầu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản tại ASIAD 20 vì thế không đơn thuần là trận tranh Huy chương vàng. Đây còn là màn tái ngộ của hai thế lực bóng đá Đông Á sau hai trận chung kết liên tiếp tại các kỳ ASIAD gần nhất.

Trận chung kết diễn ra ngày 3-10. Cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm, bản lĩnh của U23 Hàn Quốc và khát vọng cùng lợi thế sân nhà của U23 Nhật Bản, hứa hẹn tạo nên trận đấu đáng chú ý nhất của môn bóng đá nam ASIAD 20.