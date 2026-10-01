Đội bóng đá Công an Hà Nội ra đời mùa thu năm 1956

Thời điểm đó, ngành Công an chưa có hệ thống trường lớp hay tuyến đào tạo trẻ như ngày nay. Bài toán nhân sự được giải quyết bằng một quyết sách mang đậm tinh thần đại đoàn kết: Quy tụ các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng kết hợp cùng những tài năng bóng đá của đất Hà thành.

Đồng chí Lê Viễn - cán bộ Phòng Thể dục Thể thao - Bộ Công an được giao phối hợp cùng đồng chí Hoàng Nghĩa Đường - cán bộ tổ chức Công an Hà Nội, nhân vật lẫy lừng từng là cựu vô địch quyền Anh Đông Dương bắt tay vào tuyển mộ lực lượng.

Đội bóng đá Công an Hà Nội (bên trái) và Thể Công trước một trận thi đấu trên sân vận động Hàng Đẫy (Ảnh tư liệu)

Bên cạnh những chiến sĩ như Nguyễn Mạnh Cường, Phan Đức Âu hay các nhân tố từ Đội Bảo an, Bộ Tổng tham mưu, một nhóm cầu thủ tài hoa xuất thân từ Đội bóng đá Thanh niên Hoàng Diệu - cái tên vang danh thời bấy giờ - đã được tin tưởng tuyển chọn về mái nhà chung Công an Hà Nội.

Những cái tên như Bùi Nghẽn, Lưu Đình Tòng, Nguyễn Huy Luyến, Nguyễn Thưởng, Nguyễn Văn Thìn… đã đóng những “viên gạch” đầu tiên đặt “nền móng” cho đội bóng Công an Hà Nội.

Chính sự giao thoa độc nhất vô nhị này đã định hình nên khí chất rất riêng cho Đội bóng đá Công an Hà Nội: vừa có tính kỷ luật của lực lượng Công an, sự máu lửa, khát khao cống hiến, thể hiện của tuổi trẻ, song cũng đậm chất kỹ thuật của những cầu thủ trưởng thành từ các sân bóng “phủi”, và phảng phất nét hào hoa, lãng tử của người Tràng An.

Cố tiền đạo Đội bóng đá Công an Hà Nội Từ Như Hiển (1945-2023) với cái chân trái cực khéo tung hoành sân cỏ Việt Nam thập niên 1960-1970 (Ảnh tư liệu)

Sau gần 2 năm tôi luyện và hoàn thiện bộ máy, ngày 10-10-1956, đúng ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô, Đội bóng đá Công an Hà Nội chính thức làm lễ tuyên bố độc lập.

Theo lời nhà báo, đạo diễn Trần Tiến Đức (con trai cố Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội Trần Duy Hưng), sở dĩ thống nhất lấy ngày 10-10 làm ngày thành lập Đội bóng đá Công an Hà Nội là để màu cờ sắc áo Công an Hà Nội mãi gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô.

Chỉ ít tháng sau ngày ra mắt, đội đã hiên ngang bước vào sân chơi Hạng A miền Bắc năm 1957 và gây ấn tượng mạnh khi đánh bại “thế lực bóng đá” thời đó là Thể Công với tỉ số 2-0 trong trận chung kết để bước lên đỉnh bóng đá miền Bắc. Chức vô địch vang dội này không chỉ mang về cho đội Công an Hà Nội chiếc cúp đầu tiên, xác lập vị thế của một tượng đài bóng đá Việt Nam, mà còn chính thức khai sinh trận “derby Thủ đô” kinh điển kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Năm 1958, trong ngày khánh thành sân vận động Hàng Đẫy, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Tố Hữu… đã đến dự khán. Ngay từ thời điểm ấy, đội bóng Công an Hà Nội vinh dự được chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà chính thức, mở đầu cho mối gắn bó bền chặt giữa đội bóng với một sân bóng biểu tượng của bóng đá Thủ đô.

Trong bề dày lịch sử 70 năm, đội bóng đá Công an Hà Nội đã giành nhiều thành tích xuất sắc. Giai đoạn 1956-2002: Đội đã đoạt ba chức Vô địch giải miền Bắc (năm 1957, 1962, 1964); Vô địch giải toàn quốc (năm 1984); Vô địch Cúp Dunhill (năm 1999); Cúp Quốc gia (năm 2001); hai lần Á quân giải toàn quốc (năm 1980, 1999); hai lần Á quân Cúp Quốc gia (năm 1995, 2000); hai lần giải Ba vô địch toàn quốc (năm 1982, 1989)...

Đặc biệt, đội bóng đá Công an Hà Nội trong những năm cả nước còn khó khăn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba - phần thưởng đặc biệt duy nhất dành cho một đội bóng thời bấy giờ.

CLB Công an Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Kể từ sau khi tái thiết và trở lại đấu trường quốc nội mùa 2023 đến nay, CLB bóng đá Công an Hà Nội đã giành một loạt danh hiệu cao quý như: 2 chức Vô địch Quốc gia 2023 và 2025/2026; Vô địch Cúp Quốc gia 2024/2025; 2 Siêu Cúp quốc gia liên tiếp mùa 2024/2025 và 2025/2026; giành Á quân Cúp C1 Đông Nam Á; trở thành đội bóng đầu tiên của Việt Nam dự Cúp C1 châu Á kể từ khi sân chơi số 1 châu lục áp dụng thể thức mới”. Đặc biệt, ngày 10-10 tới, CLB Công an Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận sự đóng góp, cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, ban huấn luyện, cầu thủ Công an Hà Nội trong suốt 7 thập kỷ qua.