Trực tiếp tỉ số Đan Mạch vs Bồ Đào Nha: Højlund tìm khoảng trống trước hàng thủ Seleção

Trực tiếp tỉ số Đan Mạch vs Bồ Đào Nha

Đan Mạch 0 - 0 Bồ Đào Nha Trận đấu chuẩn bị diễn ra

Đan Mạch bước vào trận đấu với trạng thái tốt hơn sau khi nhanh chóng phản ứng trước thất bại 2-3 trước Na Uy. Chỉ hai ngày sau, đội bóng Bắc Âu đánh bại Xứ Wales 2-0 và quan trọng hơn là giữ được sự chắc chắn trong toàn bộ 90 phút.

Parken tiếp tục mang lại một bối cảnh thuận lợi cho Đan Mạch. Khi được chơi trên sân nhà, họ thường duy trì cự ly đội hình tốt hơn, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và có đủ sự kiên nhẫn để chờ thời điểm đưa bóng lên phía trên.

Bồ Đào Nha lại có khởi đầu hoàn hảo với hai chiến thắng liên tiếp. Họ vượt qua Xứ Wales 1-0 trước khi thắng Na Uy 2-1 trên sân khách, qua đó cho thấy khả năng bảo vệ lợi thế dù không cần tạo ra thế trận quá cởi mở.

Cuộc đấu tại Copenhagen vì thế có thể xoay quanh khả năng Đan Mạch giữ được cấu trúc trước sức ép của Bồ Đào Nha, đồng thời tìm ra cách đưa bóng tới Rasmus Højlund khi có cơ hội chuyển trạng thái.

Đan Mạch cần giữ khoảng cách giữa các tuyến

Sự chắc chắn từng giúp Đan Mạch đánh bại Xứ Wales sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng trước Bồ Đào Nha.

Đội chủ nhà khó có thể để tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự tách xa nhau bởi đối phương sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng nhận bóng trong khoảng trống giữa các tuyến.

João Félix có thể lùi xuống, João Neves có khả năng bước lên hỗ trợ, trong khi Pedro Neto và Francisco Conceição thường xuyên di chuyển từ biên vào những khu vực phía trong.

Nếu Đan Mạch để xuất hiện khoảng trống trước hàng thủ, Bồ Đào Nha sẽ có thêm nhiều phương án phối hợp trực diện quanh vòng cấm.

Pierre-Emile Højbjerg và Morten Hjulmand vì vậy cần duy trì vị trí đủ gần hàng phòng ngự, đồng thời tránh bị kéo quá xa khỏi trung lộ trong những pha luân chuyển bóng của đội khách.

Parken có thể giúp Đan Mạch kéo trận đấu về đúng nhịp

Đan Mạch không cần biến trận đấu thành cuộc đua về tốc độ.

Lợi thế sân nhà cho phép họ chủ động hơn trong việc lựa chọn nhịp chơi, đặc biệt ở những thời điểm Bồ Đào Nha muốn đẩy đội hình lên để gây sức ép.

Một khối đội hình chặt có thể buộc đội khách phải chuyền bóng nhiều hơn ở bên ngoài thay vì nhanh chóng tiếp cận khu vực trước vòng cấm.

Đan Mạch cũng có thể sử dụng những quãng kiểm soát bóng ngắn để giảm sức ép.

Thay vì lập tức đưa bóng lên phía trên mỗi khi giành lại quyền kiểm soát, Højbjerg và Hjulmand có thể giữ thêm một nhịp nếu tình huống chưa đủ thuận lợi.

Khả năng làm chậm trận đấu đúng thời điểm sẽ rất quan trọng nếu đội chủ nhà muốn hạn chế số lần Bồ Đào Nha liên tục tấn công vào một hệ thống phòng ngự đang phải dịch chuyển.

Højlund cần trở thành điểm đến rõ ràng của Đan Mạch

Rasmus Højlund có thể giữ vai trò quan trọng nhất trong cách Đan Mạch thoát khỏi sức ép.

Trước một đội Bồ Đào Nha có khả năng kiểm soát bóng tốt, đội chủ nhà sẽ không phải lúc nào cũng có điều kiện triển khai bằng nhiều đường chuyền ngắn.

Những đường bóng sớm tới Højlund vì thế có thể giúp Đan Mạch bỏ qua một phần khu vực giữa sân.

Tiền đạo này có thể tranh chấp trực tiếp với Rúben Dias hoặc Renato Veiga, giữ bóng để chờ tuyến hai băng lên hoặc di chuyển vào khoảng trống phía sau khi hàng thủ Bồ Đào Nha dâng cao.

Điều quan trọng là Højlund không được trở nên cô lập.

Mikkel Damsgaard, Mohamed Daramy và Gustav Isaksen cần nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với tiền đạo phía trên để những pha bóng trực diện không kết thúc ngay sau lần chạm đầu tiên.

Damsgaard có thể giúp Đan Mạch kết nối trung tuyến với Højlund

Mikkel Damsgaard là một trong những cầu thủ có thể giải quyết vấn đề kết nối của Đan Mạch.

Nếu chỉ dựa vào những đường chuyền dài, đội chủ nhà có nguy cơ mất bóng quá nhanh và phải liên tục quay trở lại trạng thái phòng ngự.

Damsgaard có thể lùi xuống giữa các tuyến để tạo thêm một điểm nhận bóng, sau đó xoay người hoặc chuyền nhanh tới Højlund và những cầu thủ chạy cánh.

Khả năng di chuyển của anh cũng có thể kéo một tiền vệ Bồ Đào Nha khỏi vị trí.

Khi đó, Højbjerg hoặc Hjulmand có thể tìm thấy một đường chuyền xuyên tuyến rõ ràng hơn thay vì buộc phải luân chuyển bóng sang hai biên.

Đan Mạch cần những tình huống như vậy để tránh bị Bồ Đào Nha khóa hoàn toàn ở khu vực giữa sân.

Bồ Đào Nha có thể kiên nhẫn thay vì đẩy tốc độ liên tục

Hai chiến thắng đầu tiên cho thấy Bồ Đào Nha không nhất thiết phải tấn công với cường độ tối đa trong toàn bộ trận đấu.

Họ có thể kiểm soát bóng, kéo đối phương phải di chuyển và chờ khoảng trống xuất hiện trước khi tăng tốc.

João Palhinha mang lại sự cân bằng phía sau, còn João Neves có thể giúp đội khách đưa bóng vượt qua tuyến giữa bằng những pha xử lý nhanh và khả năng di chuyển liên tục.

Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp trước một Đan Mạch có xu hướng giữ đội hình chặt.

Nếu không thể xuyên qua trung lộ ngay lập tức, Bồ Đào Nha có thể đưa bóng sang hai hành lang, buộc khối phòng ngự chủ nhà dịch chuyển rồi tìm lại khoảng trống phía trong.

Sự kiên nhẫn có thể quan trọng không kém tốc độ ở trận đấu này.

João Neves có thể quyết định nhịp độ ở trung tuyến

Việc Bruno Fernandes vắng mặt khiến vai trò của João Neves trở nên đáng chú ý hơn.

Tiền vệ này có khả năng di chuyển linh hoạt, nhận bóng dưới áp lực và đưa bóng nhanh sang khu vực có nhiều khoảng trống hơn.

Trước Đan Mạch, João Neves có thể giúp Bồ Đào Nha tránh việc chỉ chuyền ngang trước khối phòng ngự thấp.

Nếu anh nhận bóng ở phía sau Højbjerg hoặc Hjulmand, hàng thủ chủ nhà có thể buộc phải bước lên, từ đó xuất hiện khoảng trống cho João Félix hay Gonçalo Ramos.

Khả năng đưa bóng vượt qua tuyến giữa của Bồ Đào Nha vì thế sẽ ảnh hưởng lớn tới số lần đội khách có thể đặt hàng thủ Đan Mạch vào thế phải phòng ngự quay mặt về khung thành.

Conceição và Neto có thể kéo giãn khối phòng ngự Đan Mạch

Đan Mạch nhiều khả năng tập trung đông quân số ở khu vực trung tâm.

Điều đó khiến hai hành lang trở thành một trong những hướng tấn công tự nhiên của Bồ Đào Nha.

Francisco Conceição có khả năng đi bóng trực diện và bó vào trong từ cánh phải, trong khi Pedro Neto có thể sử dụng tốc độ để tấn công khoảng trống ở phía đối diện.

Nếu cả hai giữ được chiều rộng, Đan Mạch sẽ khó duy trì một khối phòng ngự quá hẹp.

Joakim Mæhle và Rasmus Kristensen có thể phải dạt ra nhiều hơn để gây sức ép, khiến khoảng cách giữa hậu vệ biên và trung vệ mở rộng.

Đó là khu vực João Félix hoặc Gonçalo Ramos có thể tìm cách xâm nhập.

João Félix có thể khiến Đan Mạch khó xác định người theo kèm

João Félix mang tới một vấn đề khác với Đan Mạch bởi anh không phải mẫu cầu thủ luôn giữ vị trí cố định cạnh tiền đạo.

Khả năng lùi xuống nhận bóng khiến hàng phòng ngự chủ nhà phải quyết định có nên bước theo hay giữ nguyên cấu trúc.

Nếu một trung vệ dâng quá cao, khoảng trống phía sau có thể xuất hiện cho Gonçalo Ramos hoặc các cầu thủ chạy cánh di chuyển vào.

Nếu Đan Mạch giữ nguyên vị trí, Félix lại có thêm thời gian nhận bóng và quay mặt về phía khung thành.

Đây là lý do Højbjerg và Hjulmand phải hỗ trợ rất nhiều cho hàng phòng ngự.

Đan Mạch sẽ muốn hạn chế những tình huống mà Félix có thể nhận bóng thoải mái ngay trước khu vực cấm địa.

Bồ Đào Nha vẫn phải đề phòng khoảng trống sau lưng hai biên

Việc sử dụng Cancelo và Nuno Mendes có thể giúp Bồ Đào Nha tạo thêm nhiều phương án khi tấn công.

Tuy nhiên, khi cả hai cùng dâng cao, khoảng trống phía sau cũng có thể trở thành mục tiêu của Đan Mạch.

Daramy và Isaksen có tốc độ để khai thác những khu vực này nếu đội chủ nhà đoạt bóng và chuyển trạng thái đủ nhanh.

Một đường chuyền chéo sân hoặc đường bóng sớm ra phía sau hậu vệ biên Bồ Đào Nha có thể giúp Đan Mạch đưa trận đấu khỏi vùng áp lực.

Højlund khi đó không nhất thiết phải là người nhận đường chuyền đầu tiên.

Tiền đạo này có thể chạy vào trung lộ để kéo các trung vệ về phía mình, tạo không gian cho những cầu thủ từ biên đưa bóng vào khu vực cuối sân.

Đan Mạch cần tránh mất bóng khi đội hình vừa dâng lên

Bồ Đào Nha đặc biệt nguy hiểm nếu giành lại bóng trong lúc cấu trúc đối phương đang mở.

Vì vậy, những pha mất bóng ở giữa sân có thể khiến Đan Mạch phải trả giá lớn hơn so với việc bị ép phải phòng ngự trong một khối đội hình đã được thiết lập.

Højbjerg và Hjulmand cần lựa chọn thời điểm đưa bóng lên phía trước một cách cẩn thận.

Nếu đường chuyền xuyên tuyến chưa xuất hiện, việc giữ lại bóng hoặc đưa sang hành lang khác có thể an toàn hơn một tình huống xử lý mạo hiểm.

Điều này càng quan trọng khi Mæhle hoặc Kristensen đã dâng lên.

Nếu Đan Mạch mất bóng trong trạng thái đó, Neto và Conceição có thể lập tức tăng tốc vào khoảng trống phía sau.

Bóng hai có thể trở thành khu vực tranh chấp quan trọng

Cả hai đội đều có những cầu thủ đủ khả năng chơi trực diện khi cần.

Đan Mạch có Højlund, trong khi Bồ Đào Nha sở hữu Gonçalo Ramos cùng những cầu thủ tuyến hai di chuyển nhanh.

Điều này khiến các tình huống bóng hai ở giữa sân có thể ảnh hưởng đáng kể tới nhịp trận đấu.

Nếu Đan Mạch đưa bóng dài tới Højlund nhưng Højbjerg, Damsgaard hay Hjulmand không áp sát đủ nhanh, Bồ Đào Nha có thể dễ dàng thu hồi và lập tức tổ chức một đợt tấn công khác.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà cũng cần phản ứng nhanh khi Gonçalo Ramos tranh chấp với các trung vệ.

Khả năng giành quyền kiểm soát sau tình huống tranh chấp đầu tiên có thể quyết định đội nào giữ được sức ép lâu hơn.

Đan Mạch có thể kéo trận đấu về thế giằng co

Bồ Đào Nha sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến, nhưng Đan Mạch không nhất thiết phải cho họ một trận đấu nhiều khoảng trống.

Đội chủ nhà có thể chủ động hạ thấp nhịp độ, giữ cự ly và buộc đối phương phải thực hiện nhiều đường chuyền trước khi tiến gần khung thành.

Cách tiếp cận này từng giúp Đan Mạch bảo vệ tốt khu vực nguy hiểm trước Xứ Wales.

Nếu tiếp tục duy trì được cấu trúc tương tự, họ có thể khiến Bồ Đào Nha phải mất nhiều thời gian hơn để tìm khoảng trống.

Một thế trận chặt chẽ cũng giúp Đan Mạch phát huy tốt hơn những tình huống chuyển trạng thái.

Khi Bồ Đào Nha bắt đầu đẩy thêm cầu thủ lên phía trước, khoảng trống dành cho Højlund, Daramy hay Isaksen có thể dần xuất hiện.

Bàn mở tỷ số có thể quyết định đội nào được chơi theo kế hoạch

Cách hai đội phản ứng với bàn thắng đầu tiên có thể thay đổi hoàn toàn cấu trúc trận đấu.

Nếu Đan Mạch vượt lên, đội chủ nhà có thể thu hẹp đội hình, giảm rủi ro và chờ Bồ Đào Nha phải dâng cao hơn.

Đó là thời điểm các pha chuyển trạng thái hướng tới Højlund và hai cánh trở nên nguy hiểm hơn.

Ngược lại, nếu Bồ Đào Nha ghi bàn trước, họ không nhất thiết phải tiếp tục đẩy nhịp độ lên quá cao.

Hai chiến thắng đầu tiên đã cho thấy đội khách có khả năng quản lý lợi thế và duy trì cấu trúc khi không cần mạo hiểm.

Khi đó, Đan Mạch sẽ phải đưa nhiều người lên phía trước hơn, đồng nghĩa khoảng trống dành cho Neto, Conceição và João Félix cũng tăng lên.

Vì vậy, bàn thắng đầu tiên không chỉ tạo lợi thế về tỷ số mà còn có thể quyết định đội nào được đưa trận đấu về đúng cách chơi mong muốn.

Thông tin lực lượng Đan Mạch vs Bồ Đào Nha

Đan Mạch: Christensen, Gronbaek, Bah, Stage, Dolberg, Jense, Dorgu và Osula vắng mặt vì chấn thương.

Bồ Đào Nha: Bruno Fernandes không thể góp mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Đan Mạch vs Bồ Đào Nha

Đan Mạch: Filip Jørgensen; Joakim Mæhle, Oliver Provstgaard, Joachim Andersen, Rasmus Kristensen; Pierre-Emile Højbjerg, Morten Hjulmand; Mohamed Daramy, Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen; Rasmus Højlund.

Bồ Đào Nha: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Francisco Conceição, João Palhinha, João Neves, Pedro Neto; João Félix, Gonçalo Ramos.

Phong độ Đan Mạch vs Bồ Đào Nha

Đan Mạch thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 8 bàn và nhận 6 bàn thua.

Đội bóng Bắc Âu vừa tìm lại sự ổn định bằng chiến thắng 2-0 trước Xứ Wales sau thất bại 2-3 trước Na Uy.

Điểm tích cực nằm ở khả năng tổ chức khi không có bóng. Đan Mạch giữ được cự ly tương đối tốt, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và không để Xứ Wales ghi bàn.

Trở lại Parken cũng giúp đội chủ nhà có thêm cơ sở để duy trì cách tiếp cận chặt chẽ trước một đối thủ sở hữu nhiều phương án tấn công.

Bồ Đào Nha thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần đây, ghi 5 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua.

Đội khách toàn thắng hai lượt đầu Nations League khi lần lượt vượt qua Xứ Wales 1-0 và Na Uy 2-1.

Hai chiến thắng đều có cách biệt tối thiểu, nhưng cho thấy Bồ Đào Nha vẫn có khả năng duy trì thế trận và bảo vệ lợi thế trong những thời điểm đối phương gây sức ép.

Sự ổn định này có thể đặc biệt quan trọng trong chuyến làm khách tại Copenhagen.

Lịch sử đối đầu Đan Mạch vs Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha chiếm ưu thế trong 5 lần gặp Đan Mạch gần nhất.

Đội bóng bán đảo Iberia thắng 4 trận, trong khi Đan Mạch có 1 chiến thắng.

Cán cân đối đầu cho thấy Bồ Đào Nha thường tìm được cách tạo khác biệt trước đội bóng Bắc Âu.

Tuy nhiên, bối cảnh tại Parken có thể khiến trận đấu lần này diễn ra chặt chẽ hơn.

Đan Mạch vừa giữ sạch lưới trước Xứ Wales và nhiều khả năng tiếp tục ưu tiên cấu trúc phòng ngự thay vì đẩy trận đấu vào thế đôi công với một đối thủ có nhiều cầu thủ kỹ thuật.

Nhận định Đan Mạch vs Bồ Đào Nha

Đan Mạch bước vào trận đấu với một nhiệm vụ rõ ràng: giữ trung lộ đủ chặt nhưng vẫn phải tìm được cách đưa bóng tới Højlund khi cơ hội chuyển trạng thái xuất hiện.

Højbjerg và Hjulmand sẽ là hai cầu thủ ảnh hưởng lớn tới khả năng thực hiện kế hoạch này.

Nếu họ bảo vệ tốt khoảng trống phía trước hàng phòng ngự, Bồ Đào Nha sẽ khó đưa João Félix hay João Neves nhận bóng trong những vị trí thuận lợi.

Ở chiều ngược lại, chính hai tiền vệ này cũng cần đủ bình tĩnh khi giành lại quyền kiểm soát để đưa Đan Mạch thoát khỏi sức ép.

Bồ Đào Nha có nhiều cách tiếp cận hơn.

Neto và Conceição có thể kéo giãn đội hình chủ nhà từ hai cánh, João Félix hoạt động linh hoạt phía trong, còn João Neves giúp đội khách duy trì nhịp độ và đưa bóng vượt qua tuyến giữa.

Gonçalo Ramos cũng tạo một điểm đến rõ ràng trong vòng cấm nếu Bồ Đào Nha đưa được bóng tới khu vực cuối sân.

Điểm đáng chú ý nhất của trận đấu nằm ở cách Đan Mạch phản ứng khi đoạt bóng.

Nếu đội chủ nhà có thể nhanh chóng đưa bóng ra khỏi vùng áp lực và tìm thấy Højlund hoặc khoảng trống phía sau Cancelo, Nuno Mendes, họ sẽ có cơ hội khiến hàng thủ Bồ Đào Nha phải phòng ngự trong trạng thái chưa ổn định.

Ngược lại, nếu Đan Mạch liên tục mất bóng sau một hoặc hai đường chuyền, sức ép có thể nhanh chóng quay trở lại trước khung thành Filip Jørgensen.

Parken giúp Đan Mạch có cơ sở để kéo trận đấu về thế cân bằng, nhưng đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung trong toàn bộ trận đấu.

Bồ Đào Nha không nhất thiết phải tạo ra quá nhiều cơ hội. Khả năng kiểm soát thế trận cùng chất lượng cá nhân ở khu vực một phần ba cuối sân có thể giúp đội khách tạo khác biệt chỉ từ một vài khoảng trống mà Đan Mạch để lộ.