HLV Park Hang Seo bị gọi tên ở Thái Lan

Lý do xuất phát từ phát biểu gây tranh cãi của nhà cầm quân người Hàn Quốc cách đây không lâu. Khi đó, HLV Park Hang Seo từng nói rằng ông hiểu vì sao tuyển Thái Lan “cứ mãi thua Việt Nam”. Câu nói nhanh chóng tạo ra nhiều phản ứng tại xứ chùa vàng.

Những người hâm mộ Thái Lan nhắc lại phát biểu này sau chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam như một cách phản biện. Trong bối cảnh đội nhà vừa giành chiến thắng thuyết phục, câu nói của ông Park được đặt cạnh kết quả trên sân để tạo nên sự tương phản.

Sau khi tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Park Hang Seo được nhiều người hâm mộ bóng đá Thái Lan nhắc trên mạng xã hội. Ảnh: Kanchanaburi Power FC

Phát biểu của HLV Park Hang Seo xuất hiện sau trận Kanchanaburi Power FC hòa Nakhon Pathom 1-1 tại Thai League 2. Bức xúc với công tác trọng tài, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam đề cập đến chất lượng điều hành trận đấu và sau đó nói về câu chuyện phát triển của bóng đá Thái Lan. Việc đưa tuyển Việt Nam vào so sánh khiến phát biểu này nhận được sự quan tâm lớn.

Không lâu sau đó, HLV Park Hang Seo chủ động lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Thái Lan. Ông giải thích rằng mục đích của mình là đề cập đến tiêu chuẩn trọng tài và mong muốn xây dựng một môi trường bóng đá công bằng hơn, chứ không có ý hạ thấp bóng đá Thái Lan hay tạo ra sự so sánh giữa hai nền bóng đá.

Đáng chú ý, ông Park cũng thừa nhận cách diễn đạt của mình có thể khiến người hâm mộ Thái Lan thất vọng và tổn thương. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vì thế lựa chọn rút lại phát ngôn gây tranh cãi.

Nhìn từ thời điểm hiện tại, quyết định xin lỗi của HLV Park Hang Seo có lẽ càng trở nên hợp lý. Nếu câu nói ấy tiếp tục được giữ nguyên, trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 có thể sẽ bị kéo thêm những câu chuyện bên ngoài chuyên môn.

Sau chiến thắng 2-0, người hâm mộ Thái Lan gọi tên ông Park để nhắc lại phát biểu cũ. Còn trên sân, kết quả đã tự tạo nên câu trả lời cho cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển.