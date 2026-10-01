HLV Pakistan tuyên bố muốn loại tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup

Sau 2 lượt trận tại bảng B, tuyển Việt Nam đang có 3 điểm, trong khi Pakistan có 1 điểm, cho nên 2 đội đều có cơ hội đi tiếp ở FIFA ASEAN Cup 2026. Đánh giá về cuộc đối đầu lúc 16h ngày 2/10, HLV Nolberto Solano tự tin cho biết Pakistan sẽ giành kết quả tốt nhất trước tuyển Việt Nam để không phải về nước sớm.

"Thực sự là chúng tôi rơi vào bảng đấu khó khăn gặp Thái Lan, Philippines và tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của toàn đội vẫn còn. Chúng tôi sẵn sàng cho trận gặp tuyển Việt Nam và hy vọng có thể giành được một kết quả tốt. Chúng tôi không phải trở về nước sớm, mà ở lại cho đến cuối giải đấu", HLV Nolberto Solano tuyên bố.

HLV Nolberto Solano rất tự tin.

Trước trận gặp tuyển Việt Nam, Pakistan gây bất ngờ khi cầm hòa Philippines. Dù bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, nhưng đoàn quân của HLV Nolberto Solano chơi tưng bừng ở hiệp 2, ghi 2 bàn để giành kết quả hòa chung cuộc 2-2.

"Bóng đá là vậy. Tuyển Việt Nam có chuỗi bất bại rất ấn tượng dưới thời HLV Kim Sang Sik, nhưng rồi họ cũng vừa phải thua Thái Lan 0-2. Tôi biết tuyển Việt Nam không muốn ra về trắng tay, và Pakistan dành sự tôn trọng cao nhất với họ. Đây là trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẵn sàng vượt qua", thuyền trưởng Pakistan nói.

Pakistan đang xếp hạng 198 trên BXH FIFA, còn tuyển Việt Nam đứng hạng 99. Tuy nhiên, HLV Nolberto Solano khẳng định đây chỉ là những con số, và Pakistan không e ngại trước bất cứ đối thủ nào.

Trong khi đó, đội trưởng Abdullah Iqbal thể hiện sự thận trọng trước trận gặp tuyển Việt Nam, anh nói: "Gặp tuyển Việt Nam là thử thách lớn, và đây là cơ hội để các cầu thủ Pakistan học hỏi, đồng thời cố gắng giành một kết quả tốt nhất".

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn