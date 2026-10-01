Xạ thủ Phạm Quang Huy lỡ hẹn với tấm huy chương ASIAD 2026

Bước vào loạt bắn chung kết vào chiều 1.10 với nhiều kỳ vọng, Quang Huy có khởi đầu khá tốt và từng đứng trước cơ hội cạnh tranh vị trí trong nhóm 3 xạ thủ dẫn đầu. Khi cuộc tranh tài bước vào giai đoạn quyết định, mỗi viên đạn đều có thể thay đổi cục diện.

Quang Huy không thể có được tấm huy chương tại ASIAD 2026

Trong cuộc đấu loại trực tiếp với xạ thủ Pakistan, hai bên cùng có 18 điểm và bám đuổi nhau sát sao. Quang Huy vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng chỉ một khoảnh khắc thiếu ổn định đã khiến cục diện thay đổi.

Ở loạt bắn thứ tư của giai đoạn hai, xạ thủ Pakistan ghi được 3 điểm, nâng tổng thành tích lên 21 điểm. Trong khi đó, Quang Huy chỉ có 2 điểm sau 5 viên đạn, đạt 20 điểm và phải dừng cuộc chơi.

Khoảng cách chỉ 1 điểm khiến Quang Huy lỡ cơ hội tiến sâu hơn, trong khi xạ thủ Pakistan tiếp tục thi đấu và sau đó giành HCĐ.

Với xạ thủ sinh năm 1996, đây là kết thúc đáng tiếc khi anh từng có thời điểm tạo được lợi thế và đứng trước khả năng cạnh tranh huy chương.

Việc Quang Huy dừng bước cũng khép lại hành trình của bắn súng Việt Nam tại ASIAD 2026. Đội tuyển bắn súng Việt Nam chỉ giành 1 HCĐ ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ của Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy.