Tiết lộ khối tài sản ngày càng tăng của Haaland

Chân sút 26 tuổi của Man City gây dựng khối tài sản khổng lồ trong bối cảnh đội bóng chủ quản Man City đang chìm trong bê bối tài chính.

Các số liệu cho thấy York Promotions - công ty quản lý bản quyền hình ảnh Haaland có 5 triệu bảng tiền gửi cùng các tài sản và khoản đầu tư trị giá hơn 12 triệu bảng.

Haaland đang tích lũy khối tài sản lớn - Ảnh: SunSport

Trong số này có phần sở hữu hai chiếc máy bay, trị giá 2,1 triệu bảng.

Haaland đang nhận mức lương 500.000 bảng mỗi tuần từ việc thi đấu cho đội chủ sân Etihad.

Những cầu thủ hàng đầu còn kiếm thêm thu nhập từ CLB thông qua việc bán các sản phẩm thương mại, chẳng hạn áo đấu, có sử dụng tên, biệt danh, khẩu hiệu và chữ ký, hình ảnh, diện mạo, giọng nói, logo, phong cách trang phục, chữ viết tắt tên, số áo thi đấu.

Haaland còn sở hữu hợp đồng với hàng loạt thương hiệu lớn như Nike, EA Sports, Midea, Breitling, Dolce & Gabbana, Red Bull, Beats by Dre, TAG Heuer, Prime Hydration, Hyperice và Hội đồng Hải sản Na Uy.

Sinh ra tại Leeds, Haaland điều hành công ty cùng cha mình là Alfie - người đồng thời quản lý sự nghiệp của anh và từng thi đấu cho Man City.

Haaland có thể chuyển tới Barcelona hoặc Real Madrid sau khi xuất hiện kết luận Man "xanh" dàn xếp các hợp đồng giả tạo với những đối tác thương mại.

Các hợp đồng này nằm trong một kế hoạch tài trợ trá hình, nhằm thổi phồng doanh thu của CLB thêm hơn 900 triệu bảng. Đội bóng hiện đối mặt với nguy cơ bị giáng hạng.