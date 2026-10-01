Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha, hàng nghìn người theo dõi chuyên cơ riêng

Ronaldo ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút trong chuyến làm khách của Bồ Đào Nha trước Na Uy. Đây là lần đầu tiên sau 18 năm, siêu sao người Bồ Đào Nha có tên trong danh sách thi đấu của đội tuyển nhưng không được sử dụng.

Theo The Sun, Ronaldo đã yêu cầu một cuộc gặp trực tiếp với HLV Jorge Jesus sau trận đấu. Một cuộc họp giữa Ronaldo, Jorge Jesus và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca được cho là diễn ra trong ngày 30/9 để giải quyết những bất đồng.

Cristiano Ronaldo rời trại tập trung của tuyển Bồ Đào Nha trong bối cảnh căng thẳng với HLV Jorge Jesus sau khi không được ra sân ở trận thắng Na Uy 2-1.Ảnh: Facebook Cristiano Ronaldo

Tuy nhiên, sau cuộc trao đổi, Ronaldo quyết định rời trại tập trung. Trên Instagram, Ronaldo xác nhận: “Sau cuộc họp báo của HLV trưởng đội tuyển và cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi quyết định rời trại tập trung đội tuyển.

Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói sự thật với người dân Bồ Đào Nha về những lý do khiến tôi đưa ra quyết định này. Tôi luôn dành trọn tâm huyết cho đội tuyển quốc gia”.

Đáng chú ý, Ronaldo được cho là không tham gia buổi tập của tuyển Bồ Đào Nha trong hai ngày liên tiếp. Anh xuất hiện tại sân Parken cùng hai thành viên ban huấn luyện trước khi rời đi bằng xe.

Trong khi đó, Jorge Jesus khẳng định giữa ông và Ronaldo không xảy ra sự cố nào. HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha cho biết Ronaldo đã khởi động khoảng 20-30 phút nhưng cuối cùng ông quyết định không đưa tiền đạo này vào sân. Theo Jorge Jesus, việc một cầu thủ không hài lòng khi phải ngồi dự bị là điều bình thường.

Jorge Jesus cũng nhấn mạnh Ronaldo vẫn nằm trong kế hoạch của ông: nếu cần, tiền đạo này sẽ được tung vào sân; còn nếu không cần, ông sẽ không sử dụng Ronaldo. Sự việc càng gây chú ý bởi chỉ một tuần trước, Ronaldo từng khẳng định muốn tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong hành trình hướng đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Siêu sao 41 tuổi cho biết anh vẫn tin mình có thể giúp đội tuyển, không chỉ bằng những bàn thắng mà còn bằng kinh nghiệm và sự hỗ trợ dành cho thế hệ cầu thủ trẻ. Ngay sau khi thông tin Ronaldo rời tuyển xuất hiện, người hâm mộ lập tức chú ý đến chuyên cơ riêng của anh.

Theo dữ liệu được The Sun dẫn từ FlightRadar24, chiếc Bombardier Global Express của Ronaldo được ghi nhận rời Madrid để bay tới Copenhagen vào tối 30/9. Gần 5.000 người đã theo dõi hành trình của chiếc máy bay trên nền tảng này.

Chuyên cơ cất cánh lúc 19h49 theo giờ địa phương và dự kiến hạ cánh tại Copenhagen lúc 22h18. Chi tiết này lập tức trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, trong bối cảnh Ronaldo vừa quyết định rời trại tập trung tuyển Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha sẽ gặp Đan Mạch tại Nations League vào ngày 1/10, trước khi khép lại đợt tập trung bằng trận tái đấu Na Uy trên sân nhà vào ngày 4/10. Việc Ronaldo có trở lại đội tuyển hay không vì thế trở thành câu hỏi được quan tâm, sau biến động bất ngờ liên quan đến HLV Jorge Jesus.