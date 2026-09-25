IELTS cho phép thi Viết trên giấy từ tháng 10/2026. Ảnh: IDP

Ngày 25/9, IDP - đơn vị đồng sở hữu bài thi IELTS tại Việt Nam cho biết, kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh IELTS vừa chính thức triển khai tính năng IELTS on Computer - Writing on Paper (IOCP - thi IELTS trên máy tính với lựa chọn làm bài thi viết trên giấy) tại Việt Nam, bắt đầu từ tháng 10 tới.

Đây là tính năng mới trong hình thức thi IELTS trên máy tính, cho phép thí sinh viết câu trả lời trên giấy đối với phần thi kỹ năng Writing (kỹ năng viết).

Với hình thức này, thí sinh vẫn nhận kết quả nhanh chóng và có cơ hội sử dụng tính năng thi lại một kỹ năng.

Theo đại diện IDP, việc làm bài thi viết bằng bút và giấy có thể giúp giảm căng thẳng để trình bày rõ ràng ý tưởng. Dù thi theo hình thức nào, thí sinh vẫn được đánh giá trên cùng các kỹ năng tiếng Anh, với cấu trúc, thời lượng và tiêu chí chấm điểm thống nhất.

Phía IDP cho biết, tính năng thi viết trên giấy hiện chưa được triển khai rộng rãi tại các trung tâm khảo thí mà chỉ mới áp dụng ở một số địa điểm nhất định.

IELTS là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới dành cho mục đích giáo dục đại học và di trú quốc tế. Kỳ thi được tổ chức tại hơn 4.000 địa điểm ở hơn 140 quốc gia và được hơn 13.500 tổ chức trên toàn cầu công nhận, trong đó có hơn 3.400 cơ sở giáo dục tại Hoa Kỳ.