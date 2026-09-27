AI có thể nâng tầm giáo dục nhưng cũng tạo 'lối tắt' nguy hiểm

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách các trường cao đẳng và đại học đào tạo sinh viên, cũng như chuẩn bị cho họ bước vào thị trường lao động.

Trong bối cảnh giáo dục đại học đang xây dựng các quy định về AI, các trường cần nhìn nhận vấn đề ở phạm vi rộng hơn: Làm thế nào để sinh viên có thể sử dụng AI mà không đánh mất những kỹ năng tư duy quan trọng?

Trong cuộc phỏng vấn với Fox Digital Business, Richard Corcoran, Chủ tịch trường ĐH New College of Florida và cựu Ủy viên Giáo dục bang Florida, cho rằng AI có thể giúp củng cố nền giáo dục, nhưng cũng có thể tạo ra những “lối tắt” làm suy yếu quá trình học tập: “Tôi nghĩ AI có thể là một điều tuyệt vời, nhưng cũng có thể là một thứ rất nguy hiểm. Vấn đề nằm ở cách chúng ta quản lý nó và những gì chúng ta làm từ đây về sau”.

Các công cụ AI hiện đã được sinh viên trên khắp nước Mỹ sử dụng để lên ý tưởng, tóm tắt thông tin và cải thiện kỹ năng viết. Các trường đại học có trách nhiệm thích ứng và xây dựng những hướng dẫn nhằm giúp sinh viên đạt được thành công trong học tập.

Corcoran cho rằng, các trường đại học nên tập trung vào việc dạy sinh viên cách tư duy phản biện và đánh giá thông tin, thay vì chỉ chuẩn bị cho họ một công việc hoặc kỹ năng kỹ thuật cụ thể: “Các bạn phải quay trở lại việc dạy những kỹ năng mềm về tư duy phản biện và giúp họ trở thành những người có khả năng tư duy tốt”.

Ông cũng cho rằng, AI có thể được các trường đại học tận dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động. Các trường có thể sử dụng công nghệ này trong tuyển sinh, tiếp thị, quản trị nhân sự và các công việc hành chính. Việc sử dụng AI trong những lĩnh vực này giúp các trường đại học vận hành trơn tru và hiệu quả hơn.

Đồng thời, sự phát triển của AI cũng đang buộc các trường đại học phải xem xét lại những kỹ năng mà sinh viên cần học trước khi bước vào nơi làm việc. Khi công nghệ ngày càng đảm nhiệm nhiều công việc ở cấp độ đầu vào, các nhà tuyển dụng bắt đầu tìm kiếm những kỹ năng tập trung vào khả năng giao tiếp và sự sáng tạo.

Corcoran cho biết New College đã tìm cách kết hợp công nghệ với giáo dục khai phóng trong chương trình đào tạo. Cách tiếp cận này nhằm giúp sinh viên ứng dụng AI vào thực tế mà vẫn duy trì khả năng tư duy phản biện.

Corcoran cũng dẫn yêu cầu thực hiện luận văn tốt nghiệp tại New College làm ví dụ: "Sinh viên có thể sử dụng AI để hỗ trợ nghiên cứu hoặc soạn thảo, nhưng phải bảo vệ công trình của mình trước một hội đồng gồm 3 giáo sư". Khi AI tiếp tục phát triển, các trường đại học cũng sẽ tiếp tục điều chỉnh các chính sách của mình. Theo Corcoran, thách thức sẽ là bảo đảm AI vẫn là một công cụ giúp nâng cao chất lượng giáo dục, thay vì trở thành thứ thay thế cho việc học tập.