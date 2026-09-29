Lào Cai chuẩn bị điều kiện tham gia thị trường tín chỉ carbon rừng

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; Chi cục Kiểm lâm, Quỹ Bảo vệ rừng và Môi trường tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, triển khai Nghị định số 180/2026/NĐ-CP của Chính phủ về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng, tỉnh Lào Cai đang từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát triển các dự án carbon rừng.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành điều tra hiện trạng rừng, trữ lượng carbon rừng tại 48 xã, phường khu vực phía bắc. Kết quả xác định tổng trữ lượng carbon được lưu giữ đạt 14,33 triệu tấn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện đề cương, dự toán kinh phí điều tra hiện trạng rừng giai đoạn 2026 - 2027 đối với 51 xã, phường khu vực phía nam, làm cơ sở xây dựng đường tham chiếu phục vụ các dự án carbon trên địa bàn tỉnh.

Cùng với công tác điều tra, đánh giá tiềm năng, tỉnh đang chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về cơ chế, dự án và nguồn lực để phát triển tín chỉ carbon rừng. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu xây dựng các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng tín chỉ carbon; chuẩn bị văn kiện Dự án “Chuyển đổi kết quả giảm phát thải và quản lý rừng bền vững tại Việt Nam tỉnh Lào Cai” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ. Đồng thời, xây dựng đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí dự án tín chỉ carbon trên diện tích rừng sở hữu toàn dân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, phát triển dự án carbon rừng là lĩnh vực mới, lần đầu triển khai trên địa bàn tỉnh. Quá trình thực hiện còn nhiều nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là các yêu cầu về kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định và xác minh kết quả giảm phát thải.

Lãnh đạo các Sở Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu rừng và carbon; phương án đo đạc, giám sát, số hóa dữ liệu; nguồn lực thực hiện và những điều kiện cần thiết để triển khai dự án tín chỉ carbon rừng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phát triển tín chỉ carbon rừng đang chuyển từ giai đoạn nghiên cứu sang triển khai cụ thể, với yêu cầu ngày càng cao về dữ liệu, cơ sở pháp lý, nguồn lực và năng lực thực hiện. Vì vậy, ngành Nông nghiệp và Môi trường cần chủ động tham mưu, chuẩn bị đầy đủ dữ liệu đầu vào về rừng, làm cơ sở tích hợp với hệ thống dữ liệu chung và phục vụ quản lý, phát triển thị trường carbon.

Đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục điều tra, cập nhật hiện trạng rừng tại 51 xã, phường; đồng thời rà soát, khoanh định cụ thể diện tích rừng, nhất là những khu vực chưa xác định rõ chủ thể quản lý. Qua đó, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu về rừng và chuẩn bị các điều kiện phát triển tín chỉ carbon trên địa bàn tỉnh.

Đối với nguồn lực thực hiện, đồng chí Phan Trung Bá yêu cầu ngành Tài chính rà soát, tham mưu bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ bảo vệ rừng, điều tra hiện trạng rừng và triển khai dự án carbon rừng. Đối với mức kinh phí đề xuất, đồng chí nhấn mạnh đây mới là dự kiến ban đầu, làm cơ sở xây dựng đề cương và dự toán chi tiết. Việc sử dụng kinh phí phải được tính toán trên cơ sở định mức, nội dung và các bước triển khai thực tế, bảo đảm đúng quy định và hiệu quả..

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý việc quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu về carbon rừng phải được thực hiện chặt chẽ. Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu khảo sát, đánh giá tài nguyên rừng để phục vụ dự án carbon cần được xem xét, hướng dẫn theo đúng quy định; không để xảy ra nguy cơ lợi dụng việc khảo sát, đánh giá để khai thác, trao đổi hoặc chuyển nhượng thông tin, dữ liệu về tài nguyên carbon.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu giải pháp công nghệ, thiết bị phục vụ điều tra, đo đạc và xây dựng dữ liệu về rừng; chuẩn bị thông tin để từng bước tích hợp, số hóa dữ liệu rừng của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trung Bá yêu cầu các sở, ngành tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu đánh giá khả năng hấp thụ carbon của rừng; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, giá trị rừng và hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng; chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để Lào Cai từng bước tham gia thị trường tín chỉ carbon trong thời gian tới.