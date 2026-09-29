Kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng các công trình, dự án

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp - Ảnh: T.Đ

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã khoanh định 224 khu vực mỏ đá xây dựng và đất san lấp với tổng diện tích khoảng 3.492ha, trữ lượng tài nguyên dự báo khoảng gần 1.281 triệu m³.

Trong đó, đá xây dựng 78 khu vực mỏ, diện tích khoảng 1.587ha, trữ lượng, tài nguyên dự báo khoảng 1.170 triệu m³; đất san lấp, có 146 khu vực mỏ, tổng diện tích khoảng 1.904ha, trữ lượng, tài nguyên dự báo khoảng 110 triệu m³.

Hiện, toàn tỉnh có 62 mỏ đá xây dựng được cấp phép và 1 giấy phép thu hồi đá xây dựng, với tổng trữ lượng, khối lượng được cấp phép khoảng 110 triệu m³; tổng công suất khai thác và thu hồi khoảng 5,76 triệu m³/năm. Có 20 mỏ đất san lấp được cấp phép và 8 mỏ có đất san lấp khai thác đi kèm, với tổng trữ lượng khoảng 30 triệu m³, tổng công suất khai thác khoảng 3,62 triệu m³/năm.

Đại diện các doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: T.Đ

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 30 giấy phép, bản xác nhận thu hồi khoáng sản, cho phép thu hồi khoảng 13 triệu m³ đất san lấp, với công suất thu hồi khoảng 4,43 triệu m³/năm. Như vậy, tổng trữ lượng và khối lượng đất san lấp được cấp phép khai thác, thu hồi khoảng 43,65 triệu m³, tổng công suất khai thác và thu hồi khoảng 8,05 triệu m³/năm.

Theo số liệu tổng hợp nhu cầu vật liệu phục vụ các dự án đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, năm 2026, các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh cần khoảng 1,76 triệu m³ đá xây dựng và 4,77 triệu m³ đất san lấp. Năm 2027, nhu cầu đá xây dựng tăng lên khoảng 3,29 triệu m³, đất san lấp khoảng 4,58 triệu m³. Xét về tổng công suất được cấp phép, trong giai đoạn 2026-2027, nguồn đá xây dựng hiện có khả năng đáp ứng nhu cầu dự kiến.

Tuy nhiên, trên thực tế, nguồn cung chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ cho các công trình, dự án vì phụ thuộc vào sản lượng khai thác thực tế của từng mỏ, chất lượng vật liệu, thời hạn khai thác, cự ly vận chuyển và khả năng huy động nguồn vật liệu theo tiến độ từng công trình, dự án.

Đại diện các doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: T.Đ

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp đã tập trung trao đổi về tình hình khai thác, cung ứng đá xây dựng, đất san lấp; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cấp phép, khai thác, thu hồi và vận chuyển vật liệu; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm chủ động nguồn cung, đáp ứng tiến độ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng; chủ động nâng công suất đối với các mỏ đủ điều kiện, sớm hoàn thiện các thủ tục để đưa các mỏ vào khai thác, qua đó bảo đảm nguồn cung đá xây dựng, đất san lấp phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn.

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật nhu cầu vật liệu theo tiến độ từng dự án; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời tham mưu UBND tỉnh giải pháp phù hợp đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Việc khai thác, cung ứng vật liệu phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, hiệu quả, công khai, minh bạch và đáp ứng yêu cầu tiến độ các công trình, dự án phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, ngay sau cuộc họp, về phía cộng đồng doanh nghiệp đã có 12 đơn vị chủ động phối hợp, đăng ký với Sở Công thương để nâng công suất các mỏ vật liệu xây dựng.