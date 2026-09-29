Gia Lai: Đề xuất xây cầu nối Tuy Phước Tây với Quy Nhơn

UBND xã Tuy Phước Tây vừa có báo cáo gửi Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, đề nghị tham mưu UBND tỉnh ưu tiên nghiên cứu đầu tư một cầu qua sông Hà Thanh cùng tuyến đường kết nối với phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây. Kiến nghị được đưa ra sau khi địa phương rà soát quy hoạch và hạ tầng liên kết với các khu vực giáp ranh.

Sông Hà Thanh giữ vai trò tiêu thoát lũ và tạo không gian sinh thái, nhưng đồng thời gây chia cắt giữa xã Tuy Phước Tây (phía trái) với đô thị Quy Nhơn. Ảnh: Google Maps

Theo báo cáo, sông Hà Thanh giữ vai trò tiêu thoát lũ và tạo không gian sinh thái, nhưng đồng thời chia cắt giao thông giữa các khu vực phát triển hai bờ. Phía Tuy Phước Tây đang hình thành các khu đô thị, dân cư và dịch vụ logistics gắn với đầu mối giao thông Diêu Trì. Phía Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây đang phát triển đô thị mạnh, gắn với khu vực Long Vân và định hướng mở rộng đô thị Quy Nhơn.

Hạ tầng liên kết giữa hai bên hiện chưa được khớp nối đầy đủ. Việc bổ sung trục cầu, đường qua sông được địa phương xác định là cần thiết để nối các khu chức năng, tạo thuận lợi cho đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Tuy Phước Tây nằm trên các hành lang giao thông Bắc – Nam, Đông – Tây, gắn với quốc lộ 1, quốc lộ 19, quốc lộ 19C, cao tốc và đường sắt Bắc – Nam. Địa phương được định hướng giữ vai trò cửa ngõ giao thông đối ngoại phía Tây của khu vực Tuy Phước, phát triển logistics và công nghiệp hỗ trợ gắn với Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Becamex Canh Vinh.

Quy hoạch chung xã đến năm 2045 có quy mô khoảng 68,81 km². Trong đó, vùng phụ cận Ga đường sắt tốc độ cao Diêu Trì rộng khoảng 443 ha, là khu vực được ưu tiên triển khai quy hoạch, hướng đến phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), thương mại, dịch vụ và logistics. Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt; đồ án đang được lập, hoàn thiện.

Chia cắt đôi bờ.

Hệ thống kho bãi gắn với Ga Diêu Trì hiện hữu, quốc lộ 19C và các khu dân cư mới dọc sông Hà Thanh cũng cần được kết nối với mạng lưới giao thông chung. Cầu và đường qua sông được kỳ vọng giúp việc tiếp cận các đầu mối đường sắt, quốc lộ thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện khai thác quỹ đất và phát triển dịch vụ hai bờ.

UBND xã Tuy Phước Tây đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và hai phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây khảo sát, nghiên cứu phương án bố trí cầu và tuyến đường khả thi, kết nối thuận lợi và hạn chế giải phóng mặt bằng.

Phương án cần được cập nhật vào quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng, quy hoạch phân khu TOD Diêu Trì và các quy hoạch hai bờ sông Hà Thanh. Các địa phương đồng thời thống nhất điểm đấu nối giao thông, cao độ nền, hệ thống thoát nước và hạ tầng dùng chung để bảo đảm các dự án kết nối đồng bộ.

Yêu cầu thoát lũ cần được xem xét ngay từ bước nghiên cứu vị trí và quy mô công trình. Các yếu tố thủy văn, khẩu độ thoát lũ, cao độ cầu, tác động đến dòng chảy và hệ thống đê, kè phải được đánh giá đầy đủ, bảo đảm hành lang bảo vệ sông và phù hợp kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn – sông Hà Thanh. Địa phương cũng đề xuất gắn việc xây dựng cầu, đường với chỉnh trị dòng chảy và cải thiện cảnh quan.

Về nguồn lực, UBND xã Tuy Phước Tây kiến nghị đưa công trình vào danh mục ưu tiên chuẩn bị đầu tư, xem xét bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026–2030 hoặc giai đoạn tiếp theo, tùy khả năng cân đối vốn.

Cầu và đường qua sông Hà Thanh kết nối Tuy Phước Tây với phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây sẽ giúp giảm tải cho ngã tư Diêu Trì (nối với quốc lộ 1A).

Theo ông Tô Minh Chánh - Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Tây, các khu vực đô thị, dịch vụ hai bên sông Hà Thanh đang được quy hoạch nên hạ tầng kết nối cần được tính toán ngay từ đầu. Nếu chậm xác định vị trí cầu và hướng tuyến, việc đấu nối sẽ khó khăn khi các khu dân cư, khu chức năng đã triển khai riêng lẻ. Vì vậy, địa phương đề nghị sớm khảo sát, lựa chọn phương án để có cơ sở chuẩn bị đầu tư.

“Chúng tôi mong công trình được tỉnh xem xét ưu tiên, tạo thêm hướng giao thông giữa Tuy Phước Tây với Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, giảm bớt lưu lượng phương tiện giao thông qua ngã tư Diêu Trì và hỗ trợ cứu hộ khi ngập lụt, chia cắt. Quá trình nghiên cứu phải tính kỹ khả năng thoát lũ, tác động đến dòng chảy và hạn chế giải phóng mặt bằng”, ông Tô Minh Chánh nhấn mạnh.