TP.HCM xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Theo Kế hoạch triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (CSDLQG về XLVPHC) vừa được UBND TP.HCM phê duyệt ngày 28/9/2026 (Kế hoạch số 526/KH-UBND), hệ thống sẽ được triển khai đối với các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phục vụ quá trình chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Một trong những công trình vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn TP.HCM.

Mục tiêu là hình thành nền tảng dữ liệu tập trung, thống nhất, dùng chung, có khả năng tiếp nhận, tạo lập, cập nhật, kết nối, đồng bộ và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

Theo kế hoạch, quá trình triển khai trong năm 2026 được chia thành 3 giai đoạn. Trong tháng 9/2026, Thành phố phối hợp với Bộ Công an chuẩn bị và thử nghiệm hẹp. Từ tháng 9 - 10/2026, hệ thống được mở rộng kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu với một số đơn vị thuộc Công an Thành phố, Sở Tư pháp và một số đơn vị cấp xã được lựa chọn. Từ tháng 11 - 12/2026, TP.HCM sẽ mở rộng triển khai, vận hành trên phạm vi toàn Thành phố.

UBND TP.HCM lưu ý, việc hoàn thành trong năm 2026 được xác định là phiên bản nền tảng, bảo đảm khả năng tạo lập, cập nhật, kết nối, đồng bộ và khai thác dữ liệu ở mức cơ bản. Đây chưa phải là việc hoàn thiện toàn bộ hạ tầng, phần mềm, chức năng và các điều kiện vận hành ổn định của hệ thống. Chưa thay thế việc tiếp tục đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện đầy đủ hạ tầng, phần mềm, chức năng, dịch vụ, điều kiện vận hành ổn định theo quy định của pháp luật về đầu tư công, công nghệ thông tin, an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Công trình vi phạm hành chính bị cưỡng chế tháo dỡ trên địa bàn TP.HCM.

Một trong những yêu cầu quan trọng là thực hiện nguyên tắc "một dữ liệu - một lần tạo lập - dùng nhiều lần". Dữ liệu phải được cập nhật đúng nguồn, đúng thẩm quyền, đúng mục đích, thường xuyên, đầy đủ, chính xác và an toàn. Phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; xác định cụ thể sản phẩm đầu ra, thời hạn hoàn thành, chế độ kiểm tra, báo cáo; đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Đối với các đơn vị đã có hệ thống, phần mềm hoặc cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính, Thành phố yêu cầu chuẩn hóa, kết nối và đồng bộ dữ liệu với CSDLQG. Những đơn vị chưa có hệ thống sẽ sử dụng phần mềm, công cụ dùng chung do CSDLQG cung cấp theo phân quyền.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ rà soát toàn bộ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm và danh mục dữ liệu đang được các cơ quan quản lý trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính.

Dữ liệu sẽ được phân loại theo mức độ sẵn sàng, gồm dữ liệu đã có khả năng kết nối, chia sẻ; dữ liệu đã có nhưng chưa chuẩn hóa; dữ liệu đang được xây dựng và những lĩnh vực chưa có dữ liệu cần tạo lập, chuẩn hóa, cập nhật.

Công an Thành phố được giao làm đầu mối tổng hợp, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố cùng các sở, ngành, địa phương để triển khai thống nhất danh mục dùng chung, chuẩn dữ liệu, mã định danh, cấu trúc thông tin và yêu cầu kết nối.

CSDLQG về XLVPHC cũng được định hướng xây dựng bộ chỉ tiêu, chỉ số phục vụ phân tích dữ liệu, quản lý Nhà nước, phòng ngừa vi phạm, phòng chống tội phạm, hoạch định chính sách và đánh giá hiệu quả xử lý vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, kế hoạch yêu cầu việc khai thác dữ liệu phải đúng thẩm quyền, đúng mục đích, an toàn, bảo mật, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu nghiệp vụ.

TP.HCM cũng đặt yêu cầu kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn thông tin trước khi vận hành từng giai đoạn; trong đó có rà quét mã nguồn, phát hiện và khắc phục lỗ hổng bảo mật, kiểm tra phân quyền, quản lý tài khoản, nhật ký truy cập và phương án bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Sau khi hoàn thành các bước thử nghiệm và vận hành bước đầu, Công an Thành phố sẽ chủ trì tổng kết kết quả triển khai năm 2026, đánh giá những tồn tại, khó khăn và đề xuất phương án hoàn thiện mô hình quản lý, vận hành, đầu tư, nâng cấp hệ thống trong giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch, dự án CSDLQG về XLVPHC còn được triển khai theo lộ trình của Tổ công tác triển khai Đề án 06 trong giai đoạn 2026 - 2028.