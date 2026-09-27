Hương mùa thu
ĐNCT - Hươm vàng một góc trời quê Ngỡ như cổ tích gọi về ngày xưa Thảo thơm đem hiến dâng mùa Tấm ơi! Khổ nạn hết chưa kiếp người?
Thị vàng lẫn nắng vàng tươi
Ai đang niệm chú “Thị rơi bị bà”
Nhân duyên còn đợi người qua
Từ trong quả thị để mà nhận nhau
Thị bần, thị thụng, thị cau
Bao nhiêu vị giác ngỡ lâu quên rồi
Bạn bè chuyền chắt xưa ơi
Nhớ chăng quả thị giấu nơi góc giường
Quê nhà thị chín vàng hươm
Bầy chim ríu rít nhớ thương quay về
Chỉ thương cô Tấm xa quê
Thị thành cơm áo bộn bề tăng ca
Gió đưa hương thị ngang qua
Nghe mùa thu rụng xót xa sau vườn...
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/huong-mua-thu-3353312.html