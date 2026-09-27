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Hương mùa thu

ĐNCT - Hươm vàng một góc trời quê Ngỡ như cổ tích gọi về ngày xưa Thảo thơm đem hiến dâng mùa Tấm ơi! Khổ nạn hết chưa kiếp người?

Báo Đà Nẵng
1 liên quanGốc

Thị vàng lẫn nắng vàng tươi
Ai đang niệm chú “Thị rơi bị bà”
Nhân duyên còn đợi người qua
Từ trong quả thị để mà nhận nhau

Thị bần, thị thụng, thị cau
Bao nhiêu vị giác ngỡ lâu quên rồi
Bạn bè chuyền chắt xưa ơi
Nhớ chăng quả thị giấu nơi góc giường

Quê nhà thị chín vàng hươm
Bầy chim ríu rít nhớ thương quay về
Chỉ thương cô Tấm xa quê
Thị thành cơm áo bộn bề tăng ca

Gió đưa hương thị ngang qua
Nghe mùa thu rụng xót xa sau vườn...

ĐINH HẠ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/huong-mua-thu-3353312.html