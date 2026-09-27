Hương mùa thu

Thị vàng lẫn nắng vàng tươi

Ai đang niệm chú “Thị rơi bị bà”

Nhân duyên còn đợi người qua

Từ trong quả thị để mà nhận nhau

Thị bần, thị thụng, thị cau

Bao nhiêu vị giác ngỡ lâu quên rồi

Bạn bè chuyền chắt xưa ơi

Nhớ chăng quả thị giấu nơi góc giường

Quê nhà thị chín vàng hươm

Bầy chim ríu rít nhớ thương quay về

Chỉ thương cô Tấm xa quê

Thị thành cơm áo bộn bề tăng ca

Gió đưa hương thị ngang qua

Nghe mùa thu rụng xót xa sau vườn...