Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026, công bố thương hiệu Di sản thế giới

Dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: CTTĐT Hải Phòng

Công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc

Về phía thành phố Hải Phòng có Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, các lực lượng vũ trang trên địa bàn cùng đông đảo nhân dân và du khách dự lễ.

Trong diễn văn khai hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 Nguyễn Minh Hùng khẳng định, việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới cùng Tuyên bố Giá trị nổi bật toàn cầu là sự tôn vinh của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị đặc biệt của di sản và dòng thiền Trúc Lâm.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu thực hiện nghi thức khởi trống khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Ảnh: CTTĐT Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng xác định, việc bảo vệ di sản phải gắn liền với bảo vệ môi trường cảnh quan, không gian văn hóa và di sản phi vật thể, trong đó nhân dân đóng vai trò là chủ thể, vừa trực tiếp gìn giữ, vừa được thụ hưởng những giá trị di sản mang lại.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định, đây là sự cam kết về một "di sản chung - tầm nhìn chung - trách nhiệm chung" giữa các địa phương.

Qua đó, góp phần lan tỏa rộng rãi hình ảnh Côn Sơn - Kiếp Bạc đến bạn bè quốc tế, đồng thời khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm và quyết tâm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa quý báu của cha ông cho các thế hệ mai sau.

Nghi lễ đọc văn tế tưởng niệm Đức Thánh Trần trong không khí trang nghiêm, thành kính. Ảnh: CTTĐT Hải Phòng

Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc tạo nên một ngôn ngữ nhận diện chung cho Di sản thế giới liên vùng.

Tại chương trình, cũng diễn ra công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Bộ nhận diện được thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh thống nhất sử dụng, tạo nên một ngôn ngữ nhận diện chung cho Di sản thế giới liên vùng.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu, thực hiện nghi thức khởi trống khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu năm 2026.

Tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ. Ảnh: CTTĐTTP

Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tưởng nhớ, tri ân vị Anh hùng dân tộc, nhà quân sự kiệt xuất có công lớn trong sự nghiệp bảo vệ non sông Đại Việt; qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Sau nghi thức tuyên đọc văn tế, các lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức rước văn tế và dâng hương tại đền Kiếp Bạc.

Trước đó, chương trình nghệ thuật "Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm" diễn ra trong thời lượng 25 phút, gồm 2 phần: "Trống hội Vạn Kiếp" và đại cảnh ca, múa, nhạc "Hào khí ngàn năm" do Nghệ sĩ Nhân dân Đạt Tăng tổng đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Quỳnh Dương biên đạo.

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên của nhiều nhà hát Trung ương, địa phương và lực lượng nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc.

Đông đảo người dân và du khách tham dự buổi lễ. Ảnh: CTTĐT Hải Phòng

Phần "Trống hội Vạn Kiếp" với 90 trống, gồm 2 trống đại và 88 trống trung, được triển khai qua 3 phân đoạn "Vạn Kiếp - Khí thiêng hội tụ", "Hào khí Đông A - Lời thề Sát Thát", "Trống trận Vạn Kiếp - Hùng khí Đại Việt".

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 26/9 đến 4/10.

Lễ hội diễn ra nhiều nghi lễ truyền thống cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm, giới thiệu làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản và ẩm thực. Công nghệ số tiếp tục được ứng dụng trong phục vụ lễ hội thông qua mã QR trên nền tảng ứng dụng Smart Hải Phòng, hỗ trợ người dân, du khách tra cứu thông tin về chương trình, điểm tham quan và các dịch vụ trong mùa hội.