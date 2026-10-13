Người dân được đổi nơi khám, chữa bệnh BHYT khi có nhu cầu

Việc lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu phù hợp với nơi cư trú và làm việc giúp người tham gia bảo hiểm y tế thuận tiện hơn khi tiếp cận dịch vụ y tế. Theo hướng dẫn được nêu, người có thẻ BHYT có thể đề nghị thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu trong 15 ngày đầu các tháng 1, 4, 7 và 10 hằng năm.

Hình thức thực hiện phụ thuộc vào nhóm đối tượng tham gia BHYT. Người tham gia theo hộ gia đình có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam. Đối với người lao động tham gia BHYT bắt buộc, việc thay đổi được thực hiện thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Trước khi làm thủ tục, người dân nên kiểm tra thông tin về cơ sở khám, chữa bệnh dự kiến đăng ký để bảo đảm phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và quy định tiếp nhận của hệ thống BHYT.

Cách đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT trực tiếp

Để thực hiện thủ tục trực tiếp, người tham gia BHYT cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định và liên hệ đúng đơn vị tiếp nhận.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ. Người tham gia chuẩn bị giấy tờ, thông tin cần thiết để đề nghị thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.

Bước 2: Nộp hồ sơ. Tùy nhóm đối tượng, người dân liên hệ cơ quan BHXH, đơn vị thu BHYT hoặc bộ phận phụ trách bảo hiểm tại nơi làm việc để được hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ.

Đối với người lao động tham gia BHYT thông qua doanh nghiệp, có thể liên hệ bộ phận nhân sự hoặc hành chính để thực hiện thủ tục. Các nhóm đối tượng khác cần xác định đúng cơ quan tiếp nhận theo quy định áp dụng cho trường hợp của mình.

Bước 3: Theo dõi kết quả. Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, người tham gia theo dõi quá trình giải quyết và cập nhật thông tin thẻ BHYT theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.

Ảnh minh hoạ.

Hướng dẫn đổi nơi khám, chữa bệnh BHYT trực tuyến

Với hình thức trực tuyến, người dân có thể kê khai hồ sơ và theo dõi tiến độ xử lý trên hệ thống dịch vụ công mà không cần đến trực tiếp cơ quan BHXH trong quá trình nộp hồ sơ.

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, đăng nhập tài khoản cá nhân và tìm mục kê khai hồ sơ.

Bước 2: Tìm thủ tục liên quan đến việc thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu. Theo hướng dẫn được cung cấp, mã thủ tục được đề cập là 612b. Người dân cần kiểm tra tên thủ tục và mã hồ sơ đang được hiển thị trên cổng dịch vụ công tại thời điểm thực hiện.

Bước 3: Kê khai thông tin theo yêu cầu, lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh dự kiến đăng ký và điền tên, mã cơ sở nếu hệ thống yêu cầu.

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin, gửi hồ sơ và theo dõi trạng thái xử lý trên hệ thống. Nếu hồ sơ cần bổ sung hoặc điều chỉnh, người nộp thực hiện theo thông báo của cơ quan tiếp nhận.

Đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT có mất phí không?

Thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu được thực hiện miễn phí. Người tham gia không phải trả tiền cho việc thực hiện thủ tục theo quy định.

Nếu phát hiện cá nhân hoặc tổ chức thu tiền trái quy định, người dân có thể phản ánh với cơ quan BHXH có thẩm quyền để được hướng dẫn và xử lý.

Để tránh mất thời gian, người tham gia BHYT nên chủ động kiểm tra thời gian tiếp nhận hồ sơ, điều kiện đăng ký tại cơ sở khám, chữa bệnh dự kiến lựa chọn và hướng dẫn mới nhất của cơ quan BHXH trước khi thực hiện. Việc kê khai đúng thông tin, chọn đúng cơ sở tiếp nhận và theo dõi kết quả sẽ giúp quá trình thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu thuận lợi hơn.