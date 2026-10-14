Dù thế giới có diễn biến thế nào, Lào luôn kề vai sát cánh với Việt Nam

Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại tướng Khamlieng Outhakaisone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm Việt Nam, dự cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và diễn tập chung giữa quân đội ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.

Tiếp Đại tướng Khamlieng Outhakaisone, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ Việt Nam - Lào, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị ở tầm chiến lược; duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc, đối thoại quốc phòng các cấp và triển khai thực chất các cơ chế hợp tác; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng và lực lượng vũ trang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Khamlieng Outhakaysone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Ảnh: TTXVN

Đảng, Nhà nước Việt Nam ủng hộ tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc phòng giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; đánh giá cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và diễn tập chung có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng lòng tin, nâng cao khả năng phối hợp và ứng phó với các thách thức chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào đã luôn phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Lào, đóng góp quan trọng vào “Chiến dịch 500 ngày đêm” do Chính phủ Việt Nam phát động.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Khamlieng Outhakaisone nhấn mạnh, dù tình hình thế giới, khu vực diễn biến thế nào, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào cũng sẽ luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam, cùng gìn giữ, vun đắp cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Báo cáo về mục đích chuyến thăm và kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, Đại tướng Khamlieng Outhakaisone cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai hiệu quả thỏa thuận cấp cao giữa hai nước và các thỏa thuận giữa hai Bộ, tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai quân đội, góp phần củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia có ý nghĩa đặc biệt và vô giá

Tiếp Đại tướng Tea Seiha, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, quân đội và nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Campuchia đã luôn ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia; đề nghị phía Campuchia tiếp tục phối hợp thực hiện công việc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Việt Nam vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả, trong đó tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là một trụ cột quan trọng.

Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng chặt chẽ và thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh mỗi nước; nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc và pháp lý hóa các thành quả đã đạt được...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha bày tỏ biết ơn sự ủng hộ, hỗ trợ về vật chất và tinh thần của Việt Nam dành cho Campuchia những năm qua trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của Bộ Quốc phòng và quân đội Việt Nam.

Vui mừng báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Bộ Quốc phòng và việc hai bên ký kế hoạch hợp tác năm 2027, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Quốc phòng và quân đội Campuchia phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và quân đội Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

Ông nhấn mạnh tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia có ý nghĩa đặc biệt và vô giá, cần tiếp tục được gìn giữ, vun đắp, củng cố và phát triển cho các thế hệ mai sau.