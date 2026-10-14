BHXH thành phố Đà Nẵng trao tặng sổ BHXH cho các hộ nghèo xã Sông Vàng

Thêm điểm tựa an sinh cho người nghèo

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng Nguyễn Trí Đại nhấn mạnh, bảo đảm an sinh xã hội luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, với quan điểm phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội, tạo cơ hội để mọi người dân tiếp cận và thụ hưởng thành quả phát triển.

Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng Nguyễn Trí Đại phát biểu tại chương trình.

Trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, BHXH và bảo hiểm y tế (BHYT) giữ vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ người dân trước những rủi ro về sức khỏe, thu nhập, đặc biệt khi tuổi cao, sức yếu.

Theo Giám đốc BHXH thành phố, đối với người dân ở địa bàn miền núi, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, việc bảo đảm cuộc sống hằng ngày đã là nỗ lực lớn. Vì vậy, dành dụm một khoản tiền để tham gia BHXH, chuẩn bị cho cuộc sống khi về già vẫn là điều không dễ thực hiện.

Trong khi đó, có khoản lương hưu ổn định hằng tháng và thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe khi không còn đủ sức lao động là mong muốn chính đáng của mỗi người. Bởi vậy, một cuốn sổ BHXH được trao tặng hôm nay tuy chưa thể làm thay đổi ngay hoàn cảnh của một gia đình, nhưng có thể trở thành bước khởi đầu cho hành trình tích lũy, tạo dựng điểm tựa an sinh trong tương lai.

Chương trình tại xã Sông Vàng được triển khai trong khuôn khổ hoạt động kết nghĩa, giúp đỡ các xã miền núi, biên giới, hải đảo theo chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng. Là địa phương được giao kết nghĩa, giúp đỡ xã Sông Vàng, BHXH thành phố xác định việc đồng hành cần được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, gắn với chức năng và thế mạnh của ngành.

Trong tháng 10/2026, BHXH thành phố cho biết, sẽ triển khai chương trình tặng sổ BHXH cho người thuộc hộ nghèo và tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Riêng tại xã Sông Vàng, 136 người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ thời gian tham gia BHXH tự nguyện 6 tháng.

Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng Nguyễn Trí Đại trao sổ BHXH cho các hộ nghèo của xã Sông Vàng.

Hiện các chính sách của Nhà nước và thành phố Đà Nẵng cũng đang dành sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện rất lớn cho người dân, nhất là những người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số. Tổng kinh phí mà người thuộc hộ nghèo đóng chỉ còn 20%, đã được nhà nước và thành phố hỗ trợ lên đến 80%; đây là điều kiện thuận lợi để người dân giảm bớt gánh nặng tài chính khi tham gia chính sách.

Từ cuốn sổ được tặng đến hành trình tích lũy lâu dài

Đón nhận sổ BHXH tại chương trình, chị Zơ Râm Thị Chinh (xã Sông Vàng) xúc động chia sẻ, với một gia đình thuộc hộ nghèo, khi cuộc sống hằng ngày còn phải lo toan từng bữa, việc dành tiền tham gia bảo hiểm hay tích lũy cho tuổi già là điều chưa từng dám nghĩ tới.

Trước khi nhận sổ, được xem những thước phim về giá trị của thẻ BHYT khi ốm đau và nghe cán bộ giải thích về chính sách BHXH, chị Chinh hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự hỗ trợ. Với chị, cuốn sổ không đơn thuần là món quà vật chất mà còn mang đến niềm tin, giúp gia đình có thêm động lực hướng tới cuộc sống ổn định hơn. Chị bày tỏ mong muốn tiếp tục nỗ lực lao động, tích lũy để duy trì tham gia BHXH, từng bước xây dựng tương lai vững vàng cho gia đình.

Niềm vui của người dân khi được nhận sổ BHXH.

Từ câu chuyện của người dân, yêu cầu đặt ra sau chương trình là làm thế nào để thời gian đóng BHXH được hỗ trợ không dừng lại ở 6 tháng, mà trở thành điểm khởi đầu cho quá trình tham gia lâu dài, hướng tới quyền lợi hưu trí khi đủ điều kiện theo quy định.

Giám đốc BHXH thành phố Nguyễn Trí Đại đề nghị các phòng nghiệp vụ và BHXH cơ sở Đông Giang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã Sông Vàng trong công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo đảm quyền lợi của người được trao tặng theo đúng quy định.

Đặc biệt, cần quan tâm theo dõi, hướng dẫn người dân sau thời gian được hỗ trợ; giúp bà con nắm rõ phương thức đóng, mức đóng và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thành phố để lựa chọn hình thức tham gia phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình.

Khẳng định hoạt động kết nghĩa, giúp đỡ xã Sông Vàng vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của tập thể viên chức, người lao động toàn ngành, Giám đốc BHXH thành phố cho biết đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng địa phương trong chăm lo đời sống và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.