Tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm

Ngày 14/10, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (NIFC), Bộ Y tế tổ chức ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế và Trung tâm Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc (CFSA), hướng tới nâng cao năng lực đánh giá nguy cơ, phục vụ công tác quản lý an toàn thực phẩm dựa trên bằng chứng khoa học.

Tham dự buổi lễ có TS. Dược sĩ Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế; đại diện Trung tâm Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc, các tổ chức quốc tế và các đơn vị liên quan...

Kết nối dữ liệu, nâng cao chất lượng đánh giá nguy cơ

PGS.TS Lê Thị Hồng Hảo - Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia nhấn mạnh, việc kết hợp dữ liệu kiểm nghiệm, kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quốc tế là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm.

Từ khi Trung tâm Đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm thuộc Viện được thành lập vào tháng 7/2024, NIFC đã từng bước triển khai các hoạt động chuyên môn, đào tạo và kết nối dữ liệu.

PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo cho biết, Viện kỳ vọng các hoạt động hợp tác lần này sẽ thúc đẩy chia sẻ thông tin, trao đổi chuyên gia và nghiên cứu ứng dụng, qua đó từng bước hoàn thiện, phát triển năng lực đánh giá nguy cơ của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, TS.Dược sĩ Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết, phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm đã được quy định trong Luật An toàn thực phẩm năm 2010, tuy nhiên, việc triển khai trong thực tế còn hạn chế.

TS.Dược sĩ Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Trước yêu cầu đó, Bộ Y tế đã thành lập Trung tâm Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm thuộc Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia nhằm triển khai một số hoạt động đánh giá nguy cơ theo hướng dẫn quốc tế.

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh ý nghĩa của việc chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa trên cơ sở phân tích nguy cơ. Trong đó, đánh giá nguy cơ cần dựa trên bằng chứng khoa học, làm cơ sở hỗ trợ các quyết định quản lý.

TS. Chu Quốc Thịnh đề nghị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về nhận diện mối nguy, đánh giá phơi nhiễm, xây dựng hệ thống dữ liệu, nghiên cứu khẩu phần ăn toàn phần (TDS) và nâng cao năng lực kiểm nghiệm. Cục An toàn thực phẩm sẽ phối hợp, hỗ trợ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ để đưa kết quả hợp tác vào thực tiễn.

Cục trưởng Chu Quốc Thịnh cho biết về phía Cục An toàn thực phẩm, cam kết sẽ luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và nguồn lực trong phạm vi thẩm quyền để Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia triển khai thành công Bản ghi nhớ này, đưa các kết quả hợp tác khoa học trở thành công cụ đắc lực phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế

Đại diện lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia ký bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Trần Minh

Biên bản ghi nhớ về triển khai phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm giữa Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và Cục An toàn thực phẩm hướng tới tăng cường gắn kết giữa công tác quản lý nhà nước với hoạt động chuyên môn của Viện.

Các nội dung hợp tác trọng tâm gồm chia sẻ, khai thác dữ liệu an toàn thực phẩm; đánh giá nguy cơ; truyền thông, đào tạo nguồn nhân lực và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị.

Trong khi đó, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và Trung tâm Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc mở ra cơ hội trao đổi kinh nghiệm về đánh giá nguy cơ hóa học, vi sinh và các mối nguy khác; giám sát, cảnh báo sớm; phương pháp kiểm nghiệm; nghiên cứu TDS và trao đổi về tiêu chuẩn thực phẩm.

Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và Trung tâm Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Trần Minh

Hai bên cũng chú trọng đào tạo chuyên gia, trao đổi kỹ thuật và triển khai các nghiên cứu chung có khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Sau lễ ký kết, các đơn vị dự kiến xác định đầu mối phối hợp, nội dung ưu tiên và kế hoạch triển khai phù hợp.

Các hoạt động hợp tác hướng tới nâng cao năng lực đánh giá nguy cơ, hỗ trợ xây dựng chính sách, giám sát và kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên bằng chứng khoa học, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.