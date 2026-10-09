Còn nhiều việc phải làm với bóng chuyền Việt Nam

Cả hai đội đều không hoàn thành mục tiêu, nhưng nếu chỉ nhìn vào thứ hạng để đánh giá thì chưa đủ. ASIAD 2026 cho thấy bóng chuyền Việt Nam vẫn có những bước tiến, song khoảng cách với nhóm đầu châu Á còn đáng kể.

Các trận đấu tại ASIAD 2026 đã phác họa khá rõ năng lực hiện tại của bóng chuyền Việt Nam khi bước ra sân chơi châu lục. Ảnh: Hiền Trần

Cần tìm lại sự ổn định

Đội tuyển nữ bước vào ASIAD 2026 với áp lực lớn sau thành tích hạng 4 tại ASIAD 19. Việc bảo vệ vị trí này không dễ dàng khi các đối thủ châu Á liên tục đầu tư và nâng cao trình độ.

Tại Nagoya, đội nữ thi đấu 6 trận và nhận 2 thất bại trước Trung Quốc và Indonesia, qua đó xếp hạng 7. Kết quả này thấp hơn kỳ vọng, nhưng điều đáng quan tâm hơn là cách đội tuyển đối diện với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Việc liên tiếp để thua Indonesia trong hai giải đấu chính thức năm 2026, gồm chặng 2 SEA V.Cup và ASIAD là tín hiệu cần được đặc biệt lưu ý. Nếu muốn lấy lại vị thế ở Đông Nam Á, trước khi nghĩ đến việc cạnh tranh với nhóm đầu châu Á, bóng chuyền nữ Việt Nam phải tìm ra giải pháp cho những điểm yếu đang bộc lộ.

Bóng chuyền hiện đại không thể chỉ dựa vào một vài cá nhân nổi bật mà cần sự đồng đều trong cả hệ thống. Khi gặp đối thủ mạnh, bước một thiếu ổn định hoặc khả năng tấn công suy giảm ở thời điểm quyết định đều có thể khiến thế trận thay đổi nhanh chóng.

Quy định mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 12 cầu thủ tại ASIAD càng khiến bài toán nhân sự trở nên quan trọng. Ban huấn luyện phải lựa chọn lực lượng đủ cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đồng thời chuẩn bị phương án thay thế cho những vị trí chủ chốt.

Đội nữ đã có khoảng 4 tháng tập trung trước ASIAD 2026, nhưng thời gian chuẩn bị dài không đồng nghĩa với việc khoảng cách chuyên môn tự động được thu hẹp. Điều các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cần thêm là những trận đấu quốc tế chất lượng cao, nơi các cầu thủ được đặt trong áp lực tương tự khi đối đầu Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay những đội bóng mạnh của châu lục.

Cần thêm trải nghiệm quốc tế

Nếu đội nữ chịu áp lực bảo vệ thành tích, thì đội nam đến ASIAD với mục tiêu vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, vị trí hạng 10/16 đội vẫn là kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng. Đội nam thi đấu 6 trận, nhận 3 thất bại trước Ấn Độ, Qatar và Đài Bắc Trung Hoa. Những trận đấu này cho thấy hạn chế về thể hình, tốc độ, khả năng duy trì sự ổn định và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Cần nhìn nhận một yếu tố quan trọng, đó là cả 12 cầu thủ Việt Nam đều lần đầu tham dự ASIAD. Sân chơi châu lục tạo ra áp lực hoàn toàn khác so với các giải đấu khu vực. Khi phải đối đầu những đội bóng có thể hình vượt trội, tốc độ cao và kinh nghiệm dày dạn, việc các cầu thủ gặp khó khăn về tâm lý là điều khó tránh khỏi.

Dù vậy, ASIAD 2026 cũng để lại những tín hiệu tích cực. Ba chiến thắng trước Hồng Kông (Trung Quốc), Uzbekistan và Indonesia cho thấy đội tuyển có khả năng tạo khác biệt khi duy trì tốt bước một, hạn chế lỗi và phân phối hợp lý các mũi tấn công. Đặc biệt, việc đánh bại Indonesia có ý nghĩa đáng kể.

Đây là lần thứ hai trong năm 2026 đội tuyển Việt Nam vượt qua đối thủ được xem là số 1 Đông Nam Á. Từ năm 2015 đến nay, bóng chuyền nam Việt Nam mới có thêm những chiến thắng đáng chú ý trước đội bóng “xứ vạn đảo”.

Những kết quả đó cho thấy vấn đề của đội tuyển không hoàn toàn nằm ở năng lực. Khi chơi đúng khả năng, Việt Nam đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực. Nhưng trước những đội bóng có trình độ cao hơn, đội tuyển chưa thể duy trì sự ổn định cần thiết trong cả trận đấu.

Một trong những hạn chế lớn nhất là cơ hội cọ xát quốc tế còn quá ít. Trong năm 2026, đội tuyển nam chỉ tham dự SEA V.Cup và ASIAD 2026. Khoảng cách giữa việc thường xuyên thi đấu với các đối thủ Đông Nam Á và bước ra sân chơi châu lục là rất lớn.

Không thể kỳ vọng một đội tuyển thiếu trải nghiệm quốc tế có thể lập tức thi đấu ngang ngửa với những nền bóng chuyền đã xây dựng hệ thống đào tạo và thi đấu chuyên nghiệp trong nhiều năm.

HLV Federico Rampazzon cũng xem ASIAD là cơ hội để các học trò tích lũy kinh nghiệm, hướng đến mục tiêu SEA Games 34 vào năm sau tại Malaysia: “Đây là lần đầu tiên các cầu thủ của chúng ta được tham dự một giải đấu cấp độ châu Á và các em đều hiểu rằng trình độ ở đây rất cao. Chúng ta cần nhớ rằng mục tiêu của toàn đội là SEA Games vào năm tới.

Vì vậy, đây là giai đoạn để chúng ta tiếp tục hoàn thiện và không ngừng tiến bộ. Nếu đội tuyển cải thiện đủ nhiều, tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được thành công”.

Sau ASIAD 2026, bóng chuyền Việt Nam cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch cho SEA Games 34. Đây cũng là thời điểm để các nhà quản lý và Ban huấn luyện đánh giá lại lực lượng, xác định những vị trí cần bổ sung và xây dựng phương án phát triển dài hạn.