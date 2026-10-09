Gần 300 VĐV tranh tài tại Giải vô địch Tay súng xuất sắc quốc gia

Giải năm nay quy tụ gần 300 vận động viên thuộc các đơn vị, địa phương trên cả nước.

Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 7 - 14/10, giải quy tụ gần 300 vận động viên thuộc các đơn vị, địa phương trên cả nước, gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Đà Nẵng, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Nhà máy Z113.

Tại giải, các vận động viên tranh tài ở 33 bộ huy chương với nhiều nội dung như: súng ngắn hơi nam/nữ, súng trường, súng trường hơi di động, súng ngắn bắn nhanh, súng ngắn ổ quay, bắn súng đĩa bay Compak Sporting, bắn súng đĩa bay Trap và Skeet.

Đây là dịp để các địa phương, ngành đánh giá chất lượng huấn luyện, trình độ chuyên môn của lực lượng vận động viên; đồng thời tạo cơ hội rà soát lực lượng trước Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Kết quả thi đấu cũng là cơ sở tham khảo để các địa phương, ngành tiếp tục điều chỉnh kế hoạch tập luyện, nâng cao thành tích và khả năng cạnh tranh của vận động viên.

Trao thưởng cho các chuyên gia, huấn luyện viên tham dự ASIAD 20. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Năm nay, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam tiếp tục triển khai trao thưởng từ nguồn kinh phí xã hội hóa nhằm động viên vận động viên đạt thành tích cao. Theo đó, vận động viên giành huy chương vàng cá nhân được thưởng 1 triệu đồng, huy chương bạc cá nhân được thưởng 500.000 đồng và huy chương đồng cá nhân được thưởng 300.000 đồng. Vận động viên phá kỷ lục được thưởng 1 triệu đồng.

Bên cạnh việc trao thưởng, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam cũng hỗ trợ một phần kinh phí cho một số hoạt động tổ chức giải. Nguồn lực xã hội hóa góp phần bổ sung điều kiện tổ chức, đồng thời thể hiện sự tham gia của các tổ chức xã hội trong việc đồng hành cùng hoạt động phát triển môn bắn súng.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình, đây là một trong những nhiệm vụ thi đấu quan trọng trong năm, tạo cơ hội để các đơn vị kiểm chứng kết quả huấn luyện, đánh giá tương quan lực lượng và chuẩn bị chuyên môn cho các nội dung tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Qua đó, Giải vô địch Tay súng xuất sắc quốc gia tiếp tục góp phần duy trì chất lượng thi đấu, thúc đẩy công tác đào tạo vận động viên và nâng cao thành tích của bắn súng Việt Nam tại đấu trường khu vực và châu lục.

Trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích tại ASIAD 20.

Tại lễ khai mạc, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam đã trao thưởng cho các huấn luyện viên, vận động viên tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản. Đồng hành cùng Giải Vô địch Tay súng xuất sắc quốc gia năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam cũng trao tặng gói tài trợ truyền thông trị giá 500 triệu đồng.

Kết thúc giải, các vận động viên sẽ tiếp tục trở về địa phương, đơn vị để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 (từ ngày 23/11 đến 5/12), tại Thành phố Hồ Chí Minh.