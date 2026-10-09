Trao thưởng cho các xạ thủ giành huy chương tại ASIAD 20

Liên đoàn Bắn súng Việt Nam trao thưởng cho các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy. Ảnh: Ngân Hà

Tại ASIAD 20, đội tuyển bắn súng Việt Nam giành 1 Huy chương đồng (HCĐ) ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, với sự góp mặt của ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy. Ngoài ra, Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy lọt vào tốp 4 nội dung 25m súng ngắn thể thao.

Với thành tích giành Huy chương đồng tại đấu trường châu lục, ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy được trao tổng cộng 50 triệu đồng tiền thưởng cùng giấy khen. Đội ngũ HLV, chuyên gia trong Ban huấn luyện cũng được trao thưởng tổng cộng 10 triệu đồng nhằm ghi nhận những đóng góp trong quá trình chuẩn bị và thi đấu của đội tuyển.

Trước khi đội tuyển bắn súng Việt Nam lên đường tham dự ASIAD 20, Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho tập thể đội tuyển, góp phần động viên các xạ thủ trước thềm đại hội.

ASIAD 20 tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản) quy tụ nhiều đối thủ hàng đầu thế giới, trong đó có các đội tuyển mạnh của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự 18/28 nội dung với 15 xạ thủ, tập trung vào những nội dung thế mạnh như súng ngắn hơi, súng ngắn 25m nữ, súng ngắn bắn nhanh 25m nam và súng trường hơi. Mục tiêu đặt ra là giành tối thiểu 1 Huy chương vàng song đội chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, khi thứ hạng có thể được quyết định bởi những chênh lệch điểm số rất nhỏ, các xạ thủ Việt Nam đã nỗ lực thi đấu, trong đó Trịnh Thu Vinh để lại nhiều tiếc nuối ở nội dung 25m súng ngắn thể thao. Dù thi đấu tốt tại vòng loại, xạ thủ này không thể giành huy chương ở chung kết.

Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình ghi nhận sự nỗ lực của các VĐV, HLV và chuyên gia trong quá trình chuẩn bị, thi đấu tại ASIAD 20. Ảnh: Ngân Hà

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình ghi nhận nỗ lực của các VĐV, HLV và chuyên gia trong quá trình chuẩn bị, thi đấu tại ASIAD 20; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, các địa phương, đơn vị đồng hành và nhà tài trợ.

Giải vô địch Tay súng xuất sắc quốc gia năm 2026 chính thức khai mạc. Ảnh: Ngân Hà

Cùng ngày, Giải vô địch Tay súng xuất sắc quốc gia năm 2026 chính thức khai mạc. Giải diễn ra từ ngày 5 đến 15-10, quy tụ gần 300 VĐV thuộc 12 đơn vị trên cả nước. Đây là dịp để các xạ thủ thi đấu, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời đánh giá chất lượng công tác huấn luyện tại các địa phương, đơn vị.

Bên cạnh việc tổ chức thi đấu, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam tiếp tục dành nguồn kinh phí xã hội hóa để động viên các VĐV đạt thành tích cao. Theo đó, mức thưởng dành cho VĐV giành Huy chương vàng, Huy chương bạc và Huy chương đồng cá nhân lần lượt là 1 triệu đồng, 500.000 đồng và 300.000 đồng; VĐV phá kỷ lục được thưởng 1 triệu đồng.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo động lực để các VĐV tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh thi đấu, hướng tới những mục tiêu mới của bắn súng Việt Nam tại các giải đấu quốc gia và quốc tế.