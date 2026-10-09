Kỳ thủ Trần Ngọc Minh Duy (Đồng Nai) được xác nhận đạt Kiện tướng quốc tế

Kỳ thủ Trần Ngọc Minh Duy trên bục nhận huy chương vàng cá nhân nam U.18 cờ tiêu chuẩn. Ảnh: NVCC

Để được Hội đồng xét duyệt năng lực xác nhận, FM (Kiện tướng FIDE) Trần Ngọc Minh Duy trước đó đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng (HCV) cá nhân nam U.18 cờ tiêu chuẩn Giải vô địch Cờ vua trẻ Đông Nam Á lần thứ 24 năm 2026, diễn ra từ ngày 7 đến 17-8 tại Singapore, qua đó đạt (direct title) đẳng cấp Kiện tướng quốc tế (IM).

Kỳ thủ Trần Ngọc Minh Duy (thành phố Đồng Nai) thi đấu tại giải. Ảnh: NVCC

Cũng tại giải này, Trần Ngọc Minh Duy cùng kỳ thủ thành phố Đồng Nai đã giành tổng cộng 5 HCV, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng để đóng góp vào thành tích chung xếp hạng nhất toàn đoàn của đội cờ vua trẻ Việt Nam. Ngoài tấm HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn, Minh Duy còn đạt thêm HCV đồng đội nam U.18 cờ tiêu chuẩn, HCV đồng đội nam và huy chương đồng cá nhân nam U.18 cờ chớp.

Kỳ thủ Trần Ngọc Minh Duy (Đồng Nai) nằm trong danh sách xác nhận của Hội đồng xét duyệt năng lực FIDE.

Sau khi Hội đồng xét duyệt năng lực xác nhận, kỳ thủ Trần Ngọc Minh Duy phải làm thêm các bước đăng ký và đóng lệ phí theo quy định thì mới hoàn chỉnh thủ tục công nhận danh hiệu IM.

Ngoài Minh Duy, cờ vua Đồng Nai có thêm kỳ thủ WFM Thái Ngọc Tường Minh đạt được 1 chuẩn Nữ kiện tướng quốc tế.