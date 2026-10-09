Vụ cầu thủ ĐT Lào bị nghi 'bán độ' ở ASEAN Cup: Có bị cấm thi đấu suốt đời?

Cầu thủ ĐT Lào bị nghi tham gia dàn xếp tỉ số

Tuyển thủ Lào Soukphachan Lueanthala, đá cánh cho ĐTQG Lào, đang bị tạm giữ do liên quan đến nghi vấn "bán độ" tại ASEAN Cup 2026, diễn ra hồi tháng 7 - 8 vừa rồi, theo The Guardian.

Tại Lào, Soukphachan đá cho CLB Salavan United. Anh bị cáo buộc đã hỗ trợ hoạt động dàn xếp tỉ số ở giải ASEAN Cup 2026, liên quan đến một tổ chức cá cược.

Trang The Guardian đăng, theo các nguồn tin thân cận với ĐT Lào, Soukphachan bị bắt sau khi một số thành viên trong đội tuyển bị cảnh sát thẩm vấn khi trở về từ trận đấu cuối cùng tại giải (trận làm khách trước ĐT Myanmar ngày 4/8).

Cầu thủ Soukphachan Lueanthala đá cánh cho ĐT Lào tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: ZUMA Press Inc/ Alamy.

Vụ bắt giữ chưa được Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) hay cảnh sát Lào xác nhận, nhưng tờ The Guardian xác minh rằng cầu thủ này đang bị tạm giam.

Trong một thông báo ngày 7/8, LFF xác nhận đã mở cuộc điều tra trước khi chuyển vụ việc sang cơ quan cảnh sát. Theo một nguồn tin nắm rõ vụ việc nhưng muốn giấu tên, Soukphachan bị nghi ngờ đã hướng dẫn các thành viên khác trong đội và đóng vai trò là cầu nối giữa những người có liên quan, theo The Guardian.

Án cấm suốt đời đã có tiền lệ

Vậy nếu bị xác định là có dàn xếp tỉ số, liệu Soukphachan có thể bị cấm thi đấu suốt đời không?

Câu trả lời là có.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) từng cấm 2 cầu thủ ĐTQG Lào là Khampheng Sayavutthi và Lembo Saysana tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá suốt đời.

Hai cầu thủ này bị phát hiện có âm mưu dàn xếp kết quả trận đấu giữa ĐT Lào và ĐT Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng 10/2017.

Có thể thấy phạm vi án phạt rất rộng: Cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá có nghĩa là không chỉ cấm thi đấu, và cầu thủ bị cấm cũng không thể đơn giản là nghỉ đá rồi chuyển sang vai trò khác trong bóng đá.

Thông báo của AFC hồi năm 2020 về việc cấm 2 cầu thủ Lào do có âm mưu dàn xếp kết quả trận đấu. (Ảnh chụp màn hình AFC).

Tuy nhiên, với Soukphachan, hiện chưa có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng.

Còn về ĐT Lào tại ASEAN Cup 2026, họ thua ĐT Myanmar với tỉ số 2-7. Trước đó, ĐT Lào đã phải chịu 3 trận thua đậm khác ở vòng bảng: Thua ĐT Thái Lan 0-5, ĐT Malaysia 0-4 và ĐT Philippines 1-4.