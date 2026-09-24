Hội tụ những sắc màu văn hóa dân tộc Mông

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các địa phương có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên, năm 2026.

Nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa Mông

Ngày hội nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông; giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc, đồng thời tạo điều kiện giao lưu giữa các địa phương có đồng bào Mông sinh sống. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cũng hướng tới gắn bảo tồn bản sắc với phát triển du lịch và đời sống cộng đồng.

Ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh, gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Tiết mục biểu diễn múa khèn của đồng bào dân tộc Mông tỉnh Điện Biên. (Nguồn: TTXVN)

Trong khuôn khổ Ngày hội, lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, Liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ diễn ra chiều 9/10.

Lễ khai mạc được tổ chức lúc 20h ngày 9/10 tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, dự kiến kéo dài 90 phút và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8, tiếp sóng trên kênh VTV5.

Các hoạt động văn hóa diễn ra trong ba ngày tại sân khấu Phố đi bộ Mường Thanh, gồm trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; trưng bày, triển lãm, giới thiệu và quảng bá văn hóa truyền thống; trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống; cùng không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực dân tộc Mông.

Trải nghiệm văn hóa gắn với thể thao, du lịch

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, Ngày hội tổ chức sáu nội dung thể thao và trò chơi dân gian gồm bóng đá nữ 7 người, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao. Các hoạt động diễn ra từ ngày 9-11/10 tại khu vực Hầm Đờ Cát, sân vận động và Phố đi bộ Mường Thanh.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là Carnaval đường phố, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 10/10. Các đoàn sẽ bố trí nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và quần chúng tham gia diễu hành, trình diễn những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mông qua các loại hình nghệ thuật truyền thống. Chương trình kết thúc bằng màn đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông với chủ đề “Vũ điệu kết đoàn” tại Quảng trường 7-5.

Ở lĩnh vực du lịch, sáng 11/10, các đại biểu và người tham gia Ngày hội sẽ tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông tại bản Lồng, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên.

Lễ bế mạc, tổng kết Ngày hội dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 11/10 tại Quảng trường 7-5.

Theo Ban tổ chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các địa phương tham gia hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, trật tự, lưu trú, hậu cần và tổ chức các hoạt động an toàn, trang trọng, hiệu quả.