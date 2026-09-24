Điện Biên thúc đẩy công nghiệp văn hóa, tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng

Ngày 24/9, Ban Chỉ đạo Phát triển văn hóa tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ phát triển văn hóa trong 9 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện thời gian tới.

Các đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại hội nghị.

Tập trung nguồn lực cho phát triển văn hóa

Trong 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh Điện Biên đã tập trung triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 34-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển văn hóa.

Các nhiệm vụ được cụ thể hóa thông qua chương trình, kế hoạch và cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương.

Công tác phát triển văn hóa được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường văn hóa, phát triển con người Điện Biên đến bảo tồn, phát huy giá trị di sản, gắn văn hóa với du lịch, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Đáng chú ý, tỉnh đã bố trí 164,665 tỷ đồng chi thường xuyên cho lĩnh vực văn hóa, gồm 93,637 tỷ đồng cấp tỉnh và 71,028 tỷ đồng cấp xã.

Cùng với đó, Điện Biên phân bổ 195,312 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, trong đó ngân sách Trung ương 189,977 tỷ đồng và ngân sách địa phương đối ứng 5,335 tỷ đồng.

Nguồn lực được tập trung cho đầu tư, hoàn thiện thiết chế văn hóa; tu bổ, tôn tạo di tích, trọng tâm là Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội nghị.

Tạo sản phẩm văn hóa gắn với du lịch

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo; đồng thời đổi mới tư duy, cách làm trong phát triển công nghiệp văn hóa, gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của tỉnh.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh cần xây dựng và tổ chức các chương trình biểu diễn, chương trình thực cảnh và hoạt động quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bài bản; nâng cao chất lượng nội dung, kịch bản, đội ngũ diễn viên, nghệ nhân và công tác tổ chức để tạo thêm sản phẩm hấp dẫn.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu hoàn thiện các thủ tục để đầu tháng 1/2027 triển khai cải tạo Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết số 12 và Nghị quyết số 16 của HĐND tỉnh; phấn đấu hoàn thành Bảo tàng tỉnh trong năm 2026.

Tỉnh cũng được yêu cầu nghiên cứu, tính toán triển khai Dự án trục tâm linh 7/5; thu hút đầu tư dự án khu khoáng nóng tại U Va, gắn khai thác giá trị cảnh quan, văn hóa và các huyền tích địa phương để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Cùng với đó, Điện Biên sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển công nghiệp văn hóa trên không gian mạng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận du khách.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng giao UBND tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chủ động triển khai các nhiệm vụ phát triển văn hóa; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đối với từng thành viên, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện đồng bộ, cụ thể và hiệu quả.