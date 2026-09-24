Thuý Ngân mang trung thu đáng nhớ đến 1300 em nhỏ vùng cao

Nữ diễn viên mang trung thu sớm đến với học sinh 3 trường tại xã Mường Pồn, Na Sang và Mường Chà. Với Thúy Ngân, đây là chuyến đi của rất nhiều "lần đầu".

Diễn viên Thuý Ngân lần đầu làm "thợ trang điểm" cho các em học sinh.

Vượt đường đất, lội suối lên điểm trường Tây Bắc, làm "thợ trang điểm" cho các em học sinh

Quen với nhịp sống thành phố và những lịch quay dày đặc, Thúy Ngân chưa từng hình dung con đường đến trường của trẻ em vùng cao lại gian nan đến vậy. Để đến được các điểm trường, đoàn phải đi qua những đoạn đường đất trơn trượt, những con dốc quanh co và cả những đoạn suối phải xắn quần lội qua. "Tôi mới đi một lần đã thấy con đường này rất khó di chuyển, vậy mà các em đi mỗi ngày để đến lớp. Nghĩ đến đó là thấy thương lắm", Thúy Ngân chia sẻ.

Hiểu được khó khăn này, chương trình đã thực hiện công trình làm đường và mái hiên cho điểm trường Huổi Tang thuộc Trường Mầm non Nậm Tin, xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên, cùng một thư viện sinh hoạt tại trường trung tâm, để các em nhỏ có thêm điều kiện đến lớp an toàn và học tập tốt hơn.

Khoảnh khắc khiến nhiều người thích thú nhất trong chuyến đi là khi Thúy Ngân "hóa thân" thành thợ trang điểm bất đắc dĩ. Trước giờ biểu diễn văn nghệ trung thu, các em học sinh xếp hàng dài chờ đến lượt được "chị Ngân" đánh chút phấn, tô chút son, cột lại mái tóc.

Nữ diễn viên tỉ mỉ trang điểm cho từng em, vừa làm vừa trò chuyện, pha trò để các em bớt ngại. Nhiều em lần đầu được trang điểm, soi gương rồi cười bẽn lẽn, có em còn chạy đi khoe với bạn bè. “Tôi đi quay phim được trang điểm nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình trang điểm cho các bé. Nhìn các em soi gương cười tít mắt, mình thấy hạnh phúc vô cùng", Thúy Ngân kể.

Lần đầu biết phá cỗ Trung thu là như thế nào

Nếu trung thu ở thành phố là những mâm cỗ đầy đủ bánh trái, đèn lồng rực rỡ khắp phố phường, thì trung thu ở điểm trường vùng biên lại mang một màu sắc rất riêng. Mâm cỗ không cầu kỳ, nhưng tiếng cười thì chưa bao giờ ngớt.

Thúy Ngân hòa mình vào đêm hội cùng các em: rước đèn quanh sân trường, chơi trò chơi, giao lưu văn nghệ. Với nhiều em học sinh bán trú miền núi, những phần quà trung thu, chiếc lồng đèn, tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. "Tôi đã đón rất nhiều mùa trung thu, nhưng đến đây mới hiểu phá cỗ đúng nghĩa là sự sum vầy, là được ngồi cạnh nhau và cười thật nhiều", Thúy Ngân chia sẻ.

Trong chuyến đi này, chương trình "Giao nắng chuyển yêu thương" đã trao hơn 1.300 phần quà trung thu, áo ấm, chăn mùa đông, vở viết, bàn ghế, máy tính cùng học bổng cho học sinh tại 3 xã biên giới thuộc tỉnh Điện Biên. "Giao nắng chuyển yêu thương"là hoạt động thiện nguyện cho trẻ em vùng cao biên giới khởi động từ đầu năm 2024, chương trình đến nay đã có mặt tại khoảng 24 xã biên giới, với mong muốn mang "nắng", tức sự ấm áp và yêu thương, đến những vùng đất còn nhiều khó khăn.

Ngày chia tay, nhiều em nhỏ níu tay Thúy Ngân không muốn rời. "Mình đến đây để mang trung thu cho các em, nhưng cuối cùng chính các em lại cho mình một mùa trung thu đáng nhớ ", cô nói.