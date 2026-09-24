Cục Nghệ thuật biểu diễn kêu gọi tổ chức các chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo nội dung Thư ngỏ, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam". Năm 2026 là lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức.

Cục Nghệ thuật biểu diễn nhấn mạnh: Đây là một chủ trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần được bảo tồn, gìn giữ, mà còn là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực quan trọng của phát triển bền vững.

Nghi lễ diễu hành rước lễ, dâng lễ vật bánh chưng, bánh dày, hoa quả, đặc sản Nam Bộ lên Quốc Tổ Hùng Vương trong dịp Giỗ tổ 2026. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Bên cạnh đó, Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp để Nhân dân được tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa; đồng thời động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật phát huy tài năng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm nay, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị và kêu gọi các cơ quan, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, các nhà hát, đoàn nghệ thuật, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật và các nghệ sĩ, nhà sáng tạo hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên phạm vi cả nước tích cực hưởng ứng, chủ động xây dựng và tổ chức các chương trình, hoạt động nghệ thuật thiết thực, chất lượng, hấp dẫn, phục vụ đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Ngày 24/11/2026 sẽ là ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên được tổ chức. Ảnh: TTXVN

Các chương trình nghệ thuật cần được đầu tư nghiêm túc về nội dung và hình thức thể hiện; bảo đảm chất lượng tư tưởng, chất lượng nghệ thuật và hiệu quả xã hội; tập trung ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước và con người Việt Nam; tôn vinh những thành tựu trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển; tôn vinh bản sắc và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và lối sống văn hóa, văn minh.

Bên cạnh các chương trình có nội dung chính luận, truyền thống, các đơn vị cũng được đề nghị đặc biệt quan tâm xây dựng những chương trình nghệ thuật giàu tính giải trí nhưng có chiều sâu văn hóa, có giá trị thẩm mỹ, có thông điệp tích cực và phù hợp với nhu cầu thưởng thức của công chúng đương đại.

Biểu diễn tại đền Ngọc Sơn trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Các chương trình cần có hình thức thể hiện sinh động, sáng tạo, hấp dẫn; kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; giữa các loại hình nghệ thuật với công nghệ trình diễn; quan tâm đến thị hiếu của khán giả trẻ nhưng không chạy theo xu hướng dễ dãi, thiếu chiều sâu hoặc xa rời những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, Cục Nghệ thuật biểu diễn khuyến khích các địa phương, đơn vị và nghệ sĩ chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng đa dạng, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và có dấu ấn riêng; tổ chức biểu diễn tại nhà hát, không gian công cộng, trường học, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tăng cường các chương trình miễn phí, phục vụ cộng đồng và các nhóm công chúng đặc thù; kết hợp biểu diễn trực tiếp với truyền hình, phát thanh và nền tảng số; phát huy nghệ thuật dân gian, truyền thống, đồng thời khuyến khích sáng tạo mới mang bản sắc Việt Nam; tăng cường giao lưu, kết nối nghệ sĩ với công chúng, để Nhân dân thực sự được tham gia và thụ hưởng văn hóa.

Các chương trình cần bảo đảm chất lượng, hiệu quả, sức lan tỏa và an toàn; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, bản quyền, quảng cáo, an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ quyền lợi khán giả.*