Dấu ấn đưa 'Hanoi Jazztival' trở thành điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô

"Hanoi Jazztival 2026" là Liên hoan nhạc Jazz quốc tế được Hà Nội định hướng phát triển thành hoạt động thường niên của Thủ đô, gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và cam kết của thành phố trong "Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO". Mùa tổ chức đầu tiên không chỉ quy tụ nhiều hoạt động nghệ thuật tại các không gian văn hóa đặc trưng mà còn mở ra kỳ vọng về một điểm hẹn Jazz mang dấu ấn riêng của Hà Nội.

Đưa Jazz đến gần hơn với công chúng

Liên hoan được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa đặc trưng của Hà Nội

Một trong nhữg điểm đáng chú ý của "Hanoi Jazztival 2026" không chỉ nằm ở những đêm diễn mà ở cách Liên hoan đã mở rộng không gian để Jazz gặp gỡ công chúng. Thay vì diễn ra trong không gian nhà hát, các hoạt động của Liên hoan được tổ chức tại nhiều địa điểm như: Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn, Nhà Bát Giác, 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, CLB Bình Minh Jazz...kết hợp biểu diễn, triển lãm, tọa đàm, workshop và âm nhạc đường phố.

Nhờ cách tổ chức này mà Jazz xuất hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau của Hà Nội, từ những không gian gắn với di sản, văn hóa đến các điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc. Điều đó cũng tạo điều kiện để nhiều nhóm khán giả có thể dễ dàng tiếp cận loại hình âm nhạc này theo nhiều cách khác nhau, mà đôi khi chỉ là tình cờ dừng chân trước một hoạt động ngoài trời, hay tham gia các chương trình giao lưu và trải nghiệm.

Không gian mở kể trên cũng tạo thêm cơ hội kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng khi các nghệ sĩ trẻ có dịp đứng chung sân khấu với nghệ sĩ quốc tế, ngay cả giới sinh viên âm nhạc cũng có dịp tham gia các hoạt động chuyên môn, còn những địa điểm biểu diễn lâu năm cũng đón thêm lượng khán giả mới. Thay vì chỉ tạo ra những buổi biểu diễn khép kín, Liên hoan từng bước hình thành những điểm chạm để Jazz trở nên gần gũi hơn với đời sống đô thị.

Liên hoan góp phần kết nối nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế qua ngôn ngữ Jazz

Điểm đáng chú ý khác là cách "Hanoi Jazztival" gắn âm nhạc với chính những không gian đặc trưng của Hà Nội. Theo đó, các buổi biểu diễn diễn ra bên cạnh hồ Hoàn Kiếm, trong khu phố cổ hay tại bảo tàng đã góp phần giúp trải nghiệm của khán giả không còn chỉ là thưởng thức âm nhạc mà còn là cảm nhận một phần diện mạo văn hóa của thành phố theo cách rất mới. Chính sự kết nối ấy giúp Jazz bước ra khỏi khuôn khổ của sân khấu để trở thành một phần trong nhịp sống của đô thị.

Định hướng này cũng phù hợp với mục tiêu xây dựng "Hanoi Jazztival" trở thành hoạt động thường niên của Thủ đô, gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và cam kết của Hà Nội trong "Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO". Thay vì coi Liên hoan đơn thuần là một chuỗi chương trình biểu diễn kéo dài vài ngày, cách tiếp cận này hướng tới việc tạo ra những giá trị có khả năng được tích lũy qua từng mùa tổ chức.

Sau 3 ngày, "Hanoi Jazztival 2026" ghi nhận hơn 12.000 lượt khán giả và công chúng tham dự trực tiếp. Riêng đêm khai mạc thu hút hơn 2.000 lượt khán giả, đêm thứ hai “Jazz Without Borders” gần 4.000 lượt khán giả và đêm bế mạc hơn 3.000 lượt khán giả. Bên cạnh các sân khấu chính, các chương trình vệ tinh tiếp tục thu hút công chúng tại những không gian biểu diễn, triển lãm, giao lưu chuyên môn và hoạt động cộng đồng. Điều đó cho thấy cách đưa Jazz ra khỏi một sân khấu cố định đã bước đầu mở rộng phạm vi tiếp cận của Liên hoan tới nhiều nhóm công chúng khác nhau.

Điểm hẹn văn hóa mới của Hà Nội

Không gian biểu diễn tại Nhà Bát Giác góp phần đưa Jazz đến gần công chúng

Ngay trong mùa đầu tiên, "Hanoi Jazztival" ghi nhận hơn 12.000 lượt khán giả và công chúng tham dự trực tiếp sau ba ngày diễn ra. Riêng đêm khai mạc thu hút hơn 2.000 lượt khán giả, đêm "Jazz Without Borders" gần 4.000 lượt và đêm bế mạc hơn 3.000 lượt. Bên cạnh các sân khấu chính, các chương trình vệ tinh tiếp tục thu hút công chúng tại những không gian biểu diễn, triển lãm, giao lưu chuyên môn và hoạt động cộng đồng.

Những con số này không chỉ phản ánh mức độ quan tâm dành cho mùa tổ chức đầu tiên mà còn cho thấy khả năng mở rộng phạm vi tiếp cận của Jazz khi âm nhạc được kết nối với nhiều loại hình hoạt động và nhiều không gian khác nhau. Thay vì hướng đến một nhóm khán giả chuyên biệt, Liên hoan bước đầu tạo điều kiện để Jazz tiếp cận những người vốn chưa có nhiều cơ hội làm quen với thể loại âm nhạc này.

Jazz đường phố tạo thêm điểm chạm giữa nghệ thuật và đời sống đô thị

Sức lan tỏa của "Hanoi Jazztival" cũng được mở rộng trên môi trường số với hàng triệu lượt tiếp cận và hàng trăm nghìn lượt xem trên các nền tảng truyền thông, góp phần đưa hình ảnh của Liên hoan đến với đông đảo công chúng. Nhờ đó, phạm vi ảnh hưởng của Festival không chỉ giới hạn ở những người trực tiếp có mặt tại các điểm diễn mà còn được nối dài trên các kênh truyền thông.

Đáng chú ý, giá trị của một Festival như "Hanoi Jazztival 2026" không chỉ được đo đếm bằng số lượng khán giả trong một mùa tổ chức. Khi các hoạt động nghệ thuật, không gian văn hóa, truyền thông và sự tham gia của cộng đồng cùng tạo nên một trải nghiệm thống nhất thì những sự kiện Festival như "Hanoi Jazztival 2026" sẽ có cơ hội hình thành những giá trị bền vững hơn qua thời gian. Trên thực tế, đó cũng là sự khác biệt giữa việc tổ chức một sự kiện và xây dựng một điểm hẹn văn hóa. Bởi lẽ một Festival có thể kết thúc sau vài ba ngày, nhưng nếu được duy trì qua nhiều mùa thì hoàn toàn có thể tạo ra thói quen tìm đến thưởng thức cho công chúng, mở rộng cơ hội giao lưu cho nghệ sĩ, thúc đẩy sự phát triển của các không gian biểu diễn và tạo thêm động lực để các hoạt động văn hóa tiếp tục được đầu tư.

"Hanoi Jazztival" được định hướng trở thành hoạt động thường niên của Thủ đô

Dĩ nhiên, những kết quả của mùa đầu tiên mới chỉ là bước khởi đầu. Khó có thể kỳ vọng một festival ngay năm đầu tiên đã trở thành thương hiệu quốc tế hay tạo ra đầy đủ hiệu quả có thể đong đếm bằng các con số. Tuy nhiên, những dấu hiệu ban đầu về quy mô công chúng, sức lan tỏa truyền thông và khả năng kết nối giữa nghệ thuật với không gian đô thị cho thấy "Hanoi Jazztival" đã đặt nền móng cho một hướng phát triển dài hạn.

Và nếu tiếp tục được nuôi dưỡng theo định hướng đã đặt ra, tháng 9 hàng năm có thể từng bước trở thành một thời điểm được nhận diện cùng Jazz tại Hà Nội. Khi đó, giá trị của Liên hoan sẽ không chỉ nằm ở những đêm biểu diễn hay lượng khán giả tham dự mà còn ở khả năng thúc đẩy giao lưu quốc tế, làm phong phú đời sống văn hóa của Thủ đô và góp phần khẳng định hình ảnh Hà Nội trên bản đồ văn hóa khu vực và quốc tế.

Một số hình ảnh đặc sắc và ấn tượng của "Hanoi Jazztival":