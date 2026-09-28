Học yêu nước bên cột mốc chủ quyền

Lấy mốc giới làm bục giảng, người lính biên phòng đưa bài học chủ quyền đến gần thế hệ trẻ.

Dọc theo hơn 213km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, mô hình “Tiết học biên cương” đã được bộ đội biên phòng Thanh Hóa duy trì suốt nhiều năm qua. Từ Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung đến Na Mèo, Sơn Thủy, Yên Khương hay Bát Mọt, những bài học thực tế ngay bên đường biên, mốc giới đã trở thành buổi học trực quan, sống động nhất cho học sinh vùng cao.

Bên cột mốc Quốc giới 281 (xã Mường Lát), thầy trò Trường Tiểu học & THCS Mường Lát vừa có một buổi học ngoại khóa đặc biệt. Cột mốc đại bằng đá hoa cương nguyên khối này nằm ngay điểm giao cắt giữa trục đường giao thông và đường biên giới, là địa điểm quen thuộc trong các buổi học thực địa của học trò vùng cao.

Đứng lớp hôm nay là “thầy giáo mang quân hàm xanh”, Thiếu tá Nguyễn Chí Tôn, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn. Lấy cột mốc làm giáo cụ, người lính biên phòng kể cho các em học sinh nghe câu chuyện bảo vệ hơn 23km đường biên do đơn vị phụ trách. Từ số hiệu trên mốc cho đến hướng đi của đường ranh giới trên thực tế đều được giải thích cặn kẽ, dễ hiểu. Bên cạnh việc tìm hiểu quy chế biên giới và các hành vi bị nghiêm cấm, các em còn được hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu bất thường quanh mốc giới để kịp thời báo tin cho bộ đội biên phòng hoặc chính quyền địa phương. Buổi học trở nên trực quan hơn khi cán bộ, chiến sĩ thị phạm các động tác tuần tra, kiểm tra thực địa, rồi cùng các em quét dọn, lau chùi mặt đá mốc giới 281.

Chăm chú dõi theo từng hoạt động, em Như Thảo, học sinh lớp 5 (Trường Tiểu học & THCS Mường Lát), chia sẻ: “Nghe các chú bộ đội nói chuyện, cháu càng cảm thấy trân trọng và biết ơn những hy sinh của các chú, các bác để chúng cháu có được cuộc sống bình yên như hôm nay”. Cùng chung cảm xúc, các em Hà Thiên An (lớp 5B1), Vương Đình Thái (lớp 5B1) và Vi Văn Lô (lớp 5B1) điểm trường Tén Tằn, đều cảm thấy việc tự tay nhặt từng chiếc lá khô quanh mốc hay đứng nghiêm chào cờ bên đường biên là việc làm rất có ý nghĩa. Những kiến thức trực quan giúp các em hiểu rõ mình cần làm gì để sau này trở thành công dân có ích cho quê hương.

Mô hình “Tiết học biên cương” của bộ đội biên phòng Thanh Hóa từng được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019 nhờ tính thực tiễn và hiệu quả giáo dục sâu sắc. Tùy theo từng lứa tuổi, các “thầy giáo quân hàm xanh” sẽ có cách truyền tải riêng, kết hợp trình chiếu hình ảnh, tổ chức trò chơi dân gian để bài học pháp luật trở nên gần gũi, dễ nhớ. Thiếu tá Nguyễn Văn Thuấn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, cho biết: “Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đã phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tổ chức nhiều chương trình, mô hình ý nghĩa, trong đó có “Tiết học biên cương”. Chúng tôi muốn truyền tải những nội dung về biên giới quốc gia, về cửa khẩu, mốc quốc giới; về vai trò, chức năng của bộ đội biên phòng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Đồng thời, giáo dục cho các em học sinh và đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về những đóng góp, hy sinh của thế hệ đi trước”.

Ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lát, chia sẻ: “Với các em học sinh là thế hệ tương lai của đất nước, ngoài những tiết học lịch sử ở trường thì những buổi học thực tế như ngày hôm nay sẽ một lần nữa khắc sâu hơn, giúp các em thêm yêu Tổ quốc. Các em hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước, với đường biên, cột mốc; từ tình yêu đó sẽ gắn với sự nghiêm túc hơn trong học tập cũng như ý thức bảo vệ biên cương”.

Tình yêu quê hương cứ thế ngấm vào nếp nghĩ học trò vùng biên sau mỗi tiết học bên cột mốc. Bằng sự kiên trì và tình cảm chân thành, những người lính mang quân hàm xanh đang từng ngày bồi đắp ý thức trách nhiệm cho thế hệ măng non, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc cho biên cương một dải bình yên.