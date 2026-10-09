Giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia

Cán bộ Trạm Kiểm soát cửa khẩu Lộc Thịnh tuyên truyền hướng dẫn người dân xuất nhập cảnh đúng quy định.

Đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ này, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” ở KVBG. Qua đó, tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ trì, nòng cốt, chuyên trách trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Xây “thế trận lòng dân”

Đồng Nai phát triển trên sự kế thừa của vùng đất giàu truyền thống cách mạng - nơi có tuyến biên giới dài 258,939km. Trên dải đất biên cương ấy có 381 mốc quốc giới (gồm 28 mốc chính và các mốc phụ); 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ và 1 lối mở. KVBG có 8 xã tiếp giáp với 7 xã ngoại biên thuộc 4 huyện của 3 tỉnh Mondulkiri, Kratie và Tboung Khmum, Vương quốc Campuchia.

Với địa bàn chiến lược đặc biệt, BĐBP thành phố xác định việc xây dựng nền biên phòng toàn dân phải được vun đắp từ những việc làm cụ thể, từ tấm lòng chân thành và tinh thần gắn bó máu thịt giữa quân và dân; tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ bình yên cho biên cương của Tổ quốc.

Nhìn nhận về những kết quả thời gian qua, Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố khẳng định: “BĐBP Đồng Nai luôn chủ động nắm chắc tình hình, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Đơn vị tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân ở KVBG”.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Anh Đức, đơn vị phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các phong trào, đề án, dự án ở KVBG như: Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới; các mô hình: Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, ấp... Qua đó, khơi dậy ý thức và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân với từng cột mốc chủ quyền.

Thành phố đang duy trì 36 tổ tự quản đường biên, cột mốc với 2.586 thành viên cùng 256 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, ấp với hơn 3,1 ngàn thành viên hoạt động nền nếp. Từ ngày 1-7-2025 đến nay, các tổ tự quản đã tuyên truyền, vận động gần 1,6 ngàn buổi cho hơn 5,3 ngàn lượt người. Từ đó, nhân dân đã cung cấp hơn 300 nguồn tin có giá trị, giúp BĐBP xử lý gần 60 vụ án hình sự và hơn 500 vụ vi phạm hành chính...

Nhờ tinh thần kiên quyết đấu tranh và sự ủng hộ của nhân dân, BĐBP thành phố liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã đấu tranh thành công 2 chuyên án, 1 kế hoạch nghiệp vụ, bắt 3 vụ với 4 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đặc biệt, ngày 19-8-2026, BĐBP đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ hơn 19,1kg ma túy các loại, được UBND thành phố và các cấp, ngành khen thưởng; tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét, tạo niềm tin vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân KVBG...

Cùng với việc phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP thành phố thực hiện nhiều mô hình, đề án, dự án ở KVBG; tiếp tục xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo những “cột mốc sống” cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Giữ vững nền biên phòng toàn dân

Thực tế cho thấy, KVBG có hòa bình, ổn định mới tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững. Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, BĐBP thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp vừa căn cơ vừa chiến lược. Trong đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về nhiệm vụ biên phòng, bảo vệ biên giới quốc gia. Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam đến từng thôn, ấp, hộ gia đình... để mỗi người dân nhận thức rõ: bảo vệ biên giới là quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân.

Theo chân các đoàn cán bộ của BĐBP đến các thôn, ấp biên giới mới thấy được ý nghĩa của tình quân - dân gắn bó. Đồng bào các dân tộc thiểu số đều trân trọng, biết ơn và luôn tin tưởng và coi BĐBP là con em của thôn, ấp; ngược lại, BĐBP luôn coi trọng nhân dân, xác định đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt...

Có mặt tại thôn Sông Bé, xã Thiện Hưng vào một chiều mưa biên giới, chỉ sau vài phút, toàn bộ tổ nhân dân số 3, 4 của thôn đã có mặt đông đủ để nghe BĐBP tuyên truyền, giới thiệu, cài đặt hướng dẫn quét mã QR vào hòm thư điện tử tố giác tội phạm. Đồng chí Điểu Quyết, Chi ủy viên, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Sông Bé bộc bạch: “Tin và làm theo BĐBP nên thời gian qua, người dân và đồng bào thôn Sông Bé có cuộc sống ổn định, không còn hộ đói, nghèo, hộ cận nghèo giảm mạnh; nhiều hủ tục lạc hậu được bãi bỏ; đặc biệt, không nghe đối tượng xấu xúi giục, cùng BĐBP bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc”...

Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP phân công đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ các thôn, ấp và tham gia cấp ủy, chính quyền các xã biên giới. Góp phần xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự là cầu nối vững chắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biên phòng ở địa phương. Tham mưu cho địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Đời sống đồng bào ổn định chính là gốc rễ để “lòng dân” yên, tạo nên thế trận biên phòng vững bền.

Đại tá Nguyễn Anh Đức cho biết: Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tiếp tục quán triệt nghiêm các nghị quyết của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; tăng cường phối hợp, xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.