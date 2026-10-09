Tuổi trẻ Trường Đại học Hùng Vương xây dựng môi trường giáo dục không khói thuốc

Tuổi trẻ Trường Đại học Hùng Vương chung tay xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.

Công tác tuyên truyền PCTHCTL luôn được Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường lồng ghép trong nhiều hoạt động như sinh hoạt Đoàn, phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động ngoại khóa và các phong trào thanh niên. Việc đa dạng hình thức tuyên truyền giúp nội dung PCTHCTL trở nên gần gũi, thiết thực hơn với đoàn viên, sinh viên, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe, môi trường học tập và đời sống của tuổi trẻ. Trong Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2026-2027, nội dung phòng, chống ma túy và tác hại của thuốc lá tiếp tục được triển khai với hơn 3.000 sinh viên tham gia. Thông qua chương trình, sinh viên được cung cấp những kiến thức cần thiết về tác hại của thuốc lá, nhận diện các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCTHCTL trong môi trường học đường. Đây cũng là dịp để nội dung tuyên truyền được tiếp cận đông đảo sinh viên ngay từ đầu năm học, góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe.

Không chỉ tập trung tuyên truyền trong các đợt sinh hoạt quy mô lớn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường còn đưa nội dung PCTHCTL vào sinh hoạt Đoàn, các hoạt động tìm hiểu pháp luật, chương trình ngoại khóa và phong trào thanh niên. Qua đó, đoàn viên, sinh viên được khuyến khích chủ động tìm hiểu kiến thức, xây dựng lối sống lành mạnh, đồng thời phát huy vai trò tuyên truyền viên trong cộng đồng, tích cực nhắc nhở, vận động bạn bè và người thân cùng thực hiện.

Trước sự xuất hiện ngày càng đa dạng của các sản phẩm thuốc lá mới, trong đó có thuốc lá điện tử, công tác tuyên truyền trong đoàn viên, sinh viên được chú trọng theo hướng cung cấp thông tin phù hợp, giúp người trẻ nhận diện đúng nguy cơ và nâng cao khả năng tự bảo vệ sức khỏe. Đồng chí Trần Thành Vinh - Bí thư Đoàn trường cho biết: “Với số lượng đoàn viên, sinh viên đông, công tác PCTHCTL được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, gắn với từng hoạt động giáo dục và phong trào thanh niên. Đoàn trường tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nhất là đối với thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá mới, giúp đoàn viên, sinh viên nhận diện đúng nguy cơ, nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe và nói không với thuốc lá. Quan trọng là tuyên truyền phải đi vào hành động, để mỗi đoàn viên, sinh viên có ý thức thực hiện và vận động những người xung quanh cùng thực hiện”.

Từ việc duy trì tuyên truyền thường xuyên đến lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, phong trào thanh niên, tuổi trẻ Trường Đại học Hùng Vương từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên, sinh viên trong PCTHCTL. Qua đó góp phần xây dựng môi trường học tập văn minh, an toàn, lành mạnh và tạo nền tảng để mỗi sinh viên chủ động lựa chọn lối sống tích cực, không khói thuốc.