Mỹ đề xuất thu 70.000 USD phí đào tạo với sinh viên quốc tế

Chính quyền ông Trump đề xuất thu 70.000 USD với sinh viên quốc tế tham gia chương trình OPT. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo được chính phủ Mỹ đăng ngày 7/10, sinh viên quốc tế không định cư sở hữu thị thực F-1 sẽ phải trả 70.000 USD để tham gia chương trình đào tạo thực hành tùy chọn (Optional Practical Training - OPT). Mỗi chương trình đào tạo việc làm bổ sung sẽ phải chịu thêm khoản phí 30.000 USD, Reuters cho biết.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết quy định mới nhằm “ngăn chặn gian lận, tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư và bảo vệ người lao động Mỹ”.

OPT hiện cho phép sinh viên nước ngoài tham gia đào tạo thực hành tối đa 20 giờ mỗi tuần trong thời gian học, đồng thời được làm việc trong một khoảng thời gian nhất định sau khi tốt nghiệp. Sinh viên theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) có thể được gia hạn thêm thời gian.

Hiện người tham gia OPT dự kiến chỉ phải trả khoảng 500 USD.

“DHS hiện thiết lập khoản phí này nhằm bảo đảm người sử dụng lao động, sinh viên và các cơ sở đào tạo thực hiện những hoạt động phù hợp với điều kiện nhập cảnh theo diện không định cư F-1”, cơ quan này cho biết.

OPT thường được xem là bước đệm để sinh viên quốc tế tìm việc theo chương trình thị thực H-1B, vốn cũng đang trở thành mục tiêu của chính quyền ông Trump với các khoản phí mới.

Trong nhiều thập kỷ, H-1B giúp các kỹ sư và nhà khoa học trẻ, đặc biệt từ Ấn Độ và Trung Quốc, chuyển quá trình học tập tại Mỹ thành công việc chuyên môn và con đường hướng tới thường trú. Các công ty công nghệ Mỹ cũng phụ thuộc đáng kể vào lực lượng lao động này.

Doug Rand, Giám đốc Talent Mobility Fund, tổ chức hoạt động nhằm thu hút các chuyên gia STEM nước ngoài, cho rằng đề xuất này khó vượt qua các vụ kiện tại tòa. Trong bài đăng trên LinkedIn ngày 7/10, ông dẫn lại những chính sách hạn chế khác của chính quyền ông Trump từng bị tòa án bác bỏ.

Đề xuất sẽ được đưa ra lấy ý kiến công chúng trong 30 ngày trước khi có thể được hoàn tất. Sau khi quy định chính thức được ban hành, DHS dự kiến chờ thêm 60 ngày mới áp dụng để các trường học, sinh viên và doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị.

Khoản phí tham gia OPT có thể tăng khoảng 140 lần nếu đề xuất của chính quyền ông Trump được thông qua. Ảnh: Reuters.

Khoản phí mới cũng đặt ra câu hỏi liệu các cơ sở giáo dục có tiếp tục giới thiệu sinh viên tham gia OPT hay không, cũng như sinh viên sẽ lấy nguồn tài chính nào để chi trả.

Fanta Aw, Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế Mỹ, phản đối lập luận rằng sinh viên quốc tế lấy đi cơ hội của người Mỹ. Bà cho rằng OPT giúp bổ sung nhân lực cho các ngành STEM đang thiếu lao động và góp phần tạo việc làm cho người Mỹ, SCMP cho biết.

Ngược lại, DHS cho rằng OPT có thể bị lợi dụng thông qua hồ sơ việc làm giả hoặc các thỏa thuận “trả tiền để được ở lại”. Cơ quan này khẳng định khoản phí mới nhằm ngăn gian lận, tăng giám sát và bảo vệ lao động Mỹ.

DHS sẽ tiếp nhận ý kiến công chúng từ ngày 8/10 đến 9/11 và có thể điều chỉnh đề xuất. Nếu được ban hành, quy định sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi công bố.

Các phê duyệt OPT và đề xuất của trường được cấp trước thời điểm đó sẽ không chịu phí mới, nhưng những yêu cầu nộp sau có thể thuộc diện áp dụng mức phí.