[Ảnh] Không gian công nghệ và sức hút hội nhập tại triển lãm giáo dục kỷ nguyên số

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện cho ngành giáo dục. Nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số.

Sự kiện quy tụ hơn 800 đại biểu cùng các tập đoàn công nghệ tầm cỡ thế giới. Nhiều chính sách, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn và thỏa thuận hợp tác trọng điểm đã được thảo luận, ký kết.

Bên cạnh các phiên họp, Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục mang đến không gian trải nghiệm thực tế sinh động. Nhiều mô hình lớp học thông minh và công nghệ thực tế ảo đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng.

Một số hình ảnh ghi nhận không gian công nghệ sôi động và sức hút hội nhập tại triển lãm:

Toàn cảnh Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục với sự tham gia của hơn 70 gian hàng đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút đông đảo đại biểu và khách tham quan. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Mô hình robot humanoid tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại gian hàng UNICEF thu hút sự quan tâm của đại biểu, truyền tải thông điệp về ứng dụng công nghệ gắn liền với bảo đảm an toàn và cơ hội học tập bình đẳng cho trẻ em. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Nữ Nam tước Jacqueline Smith, Quốc vụ Khanh phụ trách Kỹ năng thuộc Bộ Giáo dục Vương quốc Anh, tham quan và trao đổi tại khu trưng bày giải pháp học liệu số của Vương quốc Anh. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Các đại biểu và sinh viên tìm hiểu thông tin học bổng, chương trình trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu tại gian hàng của Phái đoàn Liên minh châu Âu. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Học sinh trải nghiệm thực tế mô hình "Lớp học số toàn diện" ứng dụng thiết bị thông minh và nền tảng quản trị số vào hoạt động dạy và học phổ thông. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Các bạn trẻ tham quan trực tiếp trải nghiệm thiết bị thực tế ảo (VR) và mô phỏng 3D ứng dụng trong đào tạo thực hành và giáo dục nghề nghiệp. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Đại diện các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp quốc tế trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác bên lề triển lãm. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Ông Stefaan Hermans, Tổng Cục trưởng phụ trách hợp tác quốc tế, giáo dục, thanh niên, thể thao và văn hóa của Ủy ban Châu Âu và đại diện các cơ sở giáo dục Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng "Team Europe Pavilion". (Ảnh: BẢO NGÂN)

Không gian giới thiệu các học liệu số và giải pháp giảng dạy chuẩn quốc tế của Cambridge tại Triển lãm giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Gian hàng Phái đoàn Hoa Kỳ quy tụ nhiều đại học và tập đoàn công nghệ lớn, tạo không gian kết nối sôi nổi giữa các nhà quản lý giáo dục và nhà cung cấp giải pháp. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Đại diện các đơn vị tư vấn giải đáp trực tiếp thắc mắc của người học về các chứng chỉ chuyên môn quốc tế và kỹ năng số cần thiết cho thị trường lao động.(Ảnh: BẢO NGÂN)

Các đại biểu quốc tế trao đổi về gắn kết giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu của doanh nghiệp tại khu trưng bày của Đại học RMIT. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Đại diện Oxford EMI giới thiệu các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy bằng tiếng Anh và kỹ năng sư phạm số cho đội ngũ nhà giáo. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Không gian giao lưu, việc kết nối doanh nghiệp giữa đại diện các cơ sở giáo dục và các doanh nghiệp công nghệ, mở ra nhiều triển vọng hợp tác thiết thực trong thời gian tới. (Ảnh: BẢO NGÂN)