Sáng nay, học sinh điểm lẻ Tiến Sơn đã đi học trở lại

Theo thầy giáo Đậu Viết Triều - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam: Trong sáng nay (9/10), chính quyền xã Quỳnh Tam tiếp tục tổ chức xe đưa đón để đón học sinh tại thôn Tiến Sơn và rất nhiều phụ huynh đã dậy sớm để đưa các con đến trường. Thống kê của nhà trường hiện có 161/166 học sinh đến trường. Số em vắng học chủ yếu vì lý do sức khỏe.

Các em học sinh thôn Tiến Sơn vui đến trường. Ảnh: CTV

Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết, ngoài học sinh đi học bằng xe đưa đón, rất nhiều phụ huynh cũng đã chủ động đưa đón con bằng xe máy. Trong số 166 học sinh, chỉ có 13 em học tại điểm trường chính của Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Còn lại, các em đều học tại phân hiệu của nhà trường tại xã Tân Sơn (cũ).

Sáng nay, Trường Tiểu học Quỳnh Tam đã đi học đầy đủ. Ảnh: Thanh Hà

Việc học sinh đi học trở lại không chỉ đem đến niềm vui cho các em học sinh mà cũng là mong mỏi bấy lâu nay của các thầy giáo, cô giáo và chính quyền địa phương. Theo hiệu trưởng nhà trường, ngay sau khi các em đi học trở lại, nhà trường sẽ tổ chức ôn tập, dạy bù kiến thức cho học sinh.

Việc phần lớn học sinh lựa chọn học tại phân hiệu cũng sẽ thuận lợi cho nhà trường vì các em sẽ được học với bạn bè cũ và nhà trường đã bố trí các giáo viên giỏi, có kinh nghiệm để hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập.

Trước đó, từ đầu năm học này, việc sáp nhập điểm trường lẻ thôn Tiến Sơn về trường tiểu học Quỳnh Tam gặp một số khó khăn khi nhiều phụ huynh chưa đồng tình với chủ trương này.

Học sinh đã đi học đầy đủ ở các lớp. Ảnh: Thanh Hà

Thời gian qua, để giúp người dân hiểu hơn về chủ trương của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành liên quan cùng chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động, tổ chức nhiều cuộc đối thoại với nhân dân thôn Tiến Sơn.

Ngay trong ngày hôm qua 8/10, UBND tỉnh tiếp tục có văn bản gửi các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Đồng thời giao Công an tỉnh chỉ đạo đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn.

Tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu chính sách của hỗ trợ thường xuyên cho học sinh bán trú cấp tiểu học trên địa bàn.

Về phía chính quyền xã Quỳnh Tam, cần có phương án tổ chức dạy bù cho học , tổ chức kiểm kê, tham mưu phương án xử lý tài công, tài sản xã hội hóa và phương án quy hoạch, sử dụng đất đối với điểm lẻ Tiến Sơn theo đúng quy định.