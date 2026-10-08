Học sinh không đỗ lớp 10 công lập vẫn được bảo đảm cơ hội học tiếp

Theo đó, Bộ GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện những biện pháp phù hợp, trong đó chú trọng bảo đảm quyền học tập của học sinh sau khi hoàn thành chương trình THCS.

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Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu bảo đảm học sinh đã hoàn thành chương trình THCS nhưng không trúng tuyển vào trường THPT công lập vẫn có cơ hội tiếp tục học tập tại các loại hình trường và chương trình giáo dục phù hợp theo quy định. Điều này nhằm hạn chế tình trạng học sinh phải dừng việc học chỉ vì không có cơ hội vào trường THPT công lập.

Cùng với việc bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh các cấp, Chính phủ yêu cầu ngành Giáo dục tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục phù hợp với quy mô dân số và phân bố dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tiếp cận giáo dục; đồng thời cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp.

Đội ngũ giáo viên và người làm việc tại các cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu rà soát, điều chỉnh định mức phù hợp với quy mô học sinh. Bên cạnh đó, các địa phương cần triển khai đầy đủ chính sách hỗ trợ đối với học sinh ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và khu vực ven biển.

Sau khi tốt nghiệp THCS, học sinh có thể tiếp tục con đường học tập theo nhiều hướng, tùy năng lực, nguyện vọng và điều kiện của gia đình. Bên cạnh việc dự tuyển vào các trường THPT công lập, học sinh có thể theo học tại trường THPT tư thục hoặc những cơ sở giáo dục khác có chương trình THPT phù hợp.

Với những học sinh lựa chọn giáo dục thường xuyên, các em có thể học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT tại trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Đây cũng là một hướng tiếp tục chương trình phổ thông phù hợp với nhu cầu và điều kiện học tập của từng học sinh.

Trong khi đó, giáo dục nghề nghiệp mở ra hướng đi khác cho học sinh sau THCS. Các em có thể lựa chọn học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

Một số cơ sở còn tổ chức đào tạo theo hướng kết hợp giữa học văn hóa và học nghề, giúp học sinh vừa tiếp tục hoàn thiện kiến thức phổ thông, vừa được trang bị kỹ năng nghề nghiệp.

Những yêu cầu trên nhằm bảo đảm học sinh sau cấp THCS, dù có trúng tuyển vào THPT công lập hay không, đều có cơ hội tiếp tục học tập theo những hướng phù hợp, qua đó thực hiện mục tiêu bảo đảm quyền học tập và không để học sinh trong độ tuổi đi học bị bỏ lại phía sau.

Ngoài nội dung trên, ngành Giáo dục cần triển khai chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao; quan tâm phát triển giáo dục vùng biên giới, khánh thành đồng loạt 108 trường học tại các xã biên giới...

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục cung ứng sách giáo khoa đáp ứng nhu cầu của học sinh và yêu cầu dự phòng, nhu cầu sách thư viện của các trường phổ thông.

Đồng thời khẩn trương xây dựng kể hoạch rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phân công nhiệm vụ bảo đảm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả” để hoàn thành bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2028 - 2029, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học.

Về bữa ăn học đường, Bộ GD&ĐT được giao phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương triển khai ngay các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chính quyền địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực, bảo đảm chất lượng để cung ứng dịch vụ bữa ăn học đường; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn thực phẩm, tham nhũng, tiêu cực.