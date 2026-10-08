Học sinh Thủ đô 'đấu trí' cờ vua cùng robot AI

Sáng 8/10, tại Đại học Phenikaa, Triển lãm Robot Hà Nội 2026 chính thức diễn ra, đưa hàng loạt công nghệ robot, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và các giải pháp công nghệ mới đến gần hơn với học sinh, sinh viên Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Triển lãm do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chủ trì, với sự tham gia tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hà Nội nhằm giới thiệu những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, đồng thời kiến tạo mạng lưới kết nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Điểm đáng chú ý đây là một trong những triển lãm đầu tiên tại Hà Nội tập trung đưa robot, AI và công nghệ tự động hóa đến gần với đối tượng học sinh, sinh viên theo cách trực quan và tương tác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thay vì chỉ đứng trước các sản phẩm được trưng bày, các em được trực tiếp lập trình, chơi cờ với robot, quan sát khả năng vận động của robot hình người, robot bốn chân, tìm hiểu thị giác máy tính, lắp ráp mô hình thông minh và khám phá các ứng dụng IoT, tự động hóa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tại một gian hàng, những ván cờ vua diễn ra giữa người chơi và một đối thủ đặc biệt: robot chơi cờ ứng dụng AI. Tại đây, những màn "đấu trí" đầy cam go và thú vị khi các em có cơ hội trực tiếp so tài với một đối thủ không phải con người. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Mỗi khi học sinh đưa ra những nước đi, hệ thống robot sẽ phân tích thế trận và đưa ra phương án đáp trả. Khác với việc quan sát một mô hình robot vận hành theo chương trình định sẵn, tại đây các em được trực tiếp tương tác với một hệ thống có khả năng "suy nghĩ" và phản hồi theo diễn biến thực tế của ván đấu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hệ thống robot thi đấu cờ vua thông minh sử dụng AI, có khả năng thi đấu ở nhiều cấp độ, từ cơ bản đến nâng cao. Robot sử dụng camera AI kết hợp hệ thống định vị thông minh để nhận diện vị trí các quân cờ trên bàn cờ thật theo thời gian thực. Đặc biệt, cánh tay cơ khí có khả năng trực tiếp di chuyển quân cờ tạo nên trải nghiệm chơi cờ chân thực. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Triển lãm năm nay quy tụ 25 gian hàng trên diện tích khoảng 300m2 cùng Khu Trải nghiệm STEM tương tác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các dòng robot hình người, robot bốn chân trình diễn khả năng vận động và tương tác, trong khi robot giải trí, robot lập trình STEM và robot chơi cờ mang đến những trải nghiệm gần gũi hơn với học sinh, sinh viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sự đa dạng này tạo nên một không gian mà công nghệ đa giác quan. Đối với học sinh, đây cũng là cách đưa STEM ra khỏi phạm vi của sách giáo khoa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Điều đáng chú ý hơn cả ở Triển lãm Robot Hà Nội 2026 không nằm ở số lượng robot xuất hiện mà ở cách những công nghệ này được kết nối với thế hệ trẻ. Robot và AI đang nhanh chóng chuyển từ những công nghệ mang tính trình diễn sang các công cụ được ứng dụng trong sản xuất và đời sống. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Robot công nghiệp tham gia dây chuyền sản xuất; robot dịch vụ thực hiện các tác vụ trong môi trường thực; AI hỗ trợ phân tích dữ liệu, quản lý, y tế, giáo dục, giao thông và nhiều lĩnh vực khác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Việc để học sinh và sinh viên tiếp xúc sớm với robot, AI, tự động hóa và các công nghệ mới có ý nghĩa giúp các em hình thành sự tò mò, tư duy giải quyết vấn đề và bước đầu nhận diện những lĩnh vực nghề nghiệp mới đang hình thành. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Mỗi học sinh, sinh viên tham gia Triển lãm có thể tiếp tục tìm hiểu về AI, lập trình, cơ khí, điện tử, điều khiển tự động hoặc khoa học dữ liệu trong tương lai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đó cũng là lý do những không gian kết nối giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và học sinh, sinh viên ngày càng có ý nghĩa trong quá trình hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Việc Hà Nội tổ chức một triển lãm tập trung vào robot, AI cũng nằm trong bối cảnh Thành phố đang đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Triển lãm cũng góp phần hướng tới mục tiêu từng bước đưa Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước và khu vực. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong định hướng đó, AI và các công nghệ mới như robotic không chỉ được nhìn nhận như những sản phẩm công nghệ cao, mà đang trở thành một phần của năng lực sản xuất mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Từ robot công nghiệp đến robot giáo dục, từ AI đến thị giác máy tính, từ tự động hóa đến IoT, những công nghệ được giới thiệu tại triển lãm đều có thể trở thành những "bài học sống" về năng lực công nghệ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Qua Triển lãm và Toạ đàm song song, các bạn học sinh, sinh viên sẽ thấy robot không còn chỉ là một sản phẩm để ngắm nhìn. AI không còn là khái niệm xa xôi trên màn hình máy tính. Công nghệ trở thành thứ có thể chạm vào, đặt câu hỏi, thử nghiệm và tương tác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)