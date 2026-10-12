Hà Nội đẩy mạnh kết nối, khai thác dữ liệu số phục vụ quản lý, điều hành

Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck). Ảnh: PV

Dữ liệu dùng chung từng bước phát huy giá trị

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn thành phố Hà Nội, tính đến ngày 10-10-2026, thành phố đã ban hành, cập nhật Chiến lược dữ liệu thành phố Hà Nội đến năm 2030, thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu, đồng thời ban hành danh mục cơ sở dữ liệu, danh mục dữ liệu mở và đề án xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung từ số hóa tài liệu tập trung.

Đáng chú ý, Kho dữ liệu dùng chung đã tiếp nhận nhiều nguồn dữ liệu lớn, phục vụ công tác quản lý và điều hành. Tính đến ngày 31-8-2026, kho dữ liệu này có hơn 415.000 hồ sơ doanh nghiệp, 38.908 hộ kinh doanh, 257 hợp tác xã, khoảng 2,72 triệu hồ sơ thủ tục hành chính và khoảng 3,15 triệu thửa đất. Dữ liệu giao thông công cộng gồm 229 tuyến, 11.162 xe buýt và 6.629 điểm dừng; dữ liệu hạ tầng kỹ thuật có 713.814 bản ghi.

Cùng với việc xây dựng kho dữ liệu, thành phố đẩy mạnh kết nối, chia sẻ thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP). Nền tảng hiện kết nối với 28 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và 31 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong thành phố. Tính đến đầu tháng 9-2026, tổng số giao dịch kết nối, chia sẻ dữ liệu lũy kế đạt hơn 86 triệu lượt, tỷ lệ giao dịch thành công đạt 92,63%.

Việc khai thác dữ liệu cũng từng bước gắn với các bài toán quản lý cụ thể. Kho dữ liệu dùng chung đã đưa vào khai thác 4 kịch bản trên hệ thống phân tích và bản đồ số, gồm: Thửa đất, quy hoạch sử dụng đất; thống kê doanh nghiệp; bản đồ nhiệt bệnh tay chân miệng và phân bố trường học. Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thành phố Hà Nội đã tích hợp dữ liệu của 126 xã, phường trên bản đồ số điều hành, đồng thời xây dựng các bảng điều hành về kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, xây dựng, tài nguyên và môi trường cùng một số lĩnh vực khác.

Ở các lĩnh vực chuyên ngành, dữ liệu đất đai có 4.968.266 thửa với thông tin không gian; trong đó, 3.257.215 thửa đã có trong cơ sở dữ liệu và 2.137.203 thửa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”. Trong lĩnh vực y tế, hệ thống đã chuẩn hóa, quản lý 9.345.052 người, trong đó 9.251.298 người có thông tin sức khỏe; lũy kế lưu trữ khoảng 27,5 triệu lượt khám, chữa bệnh, khám sức khỏe và 35 triệu mũi tiêm chủng. Giáo dục có gần 800.000 học liệu số dùng chung trên nền tảng Hanoi Study, phục vụ chương trình từ lớp 1 đến lớp 12.

Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck). Ảnh: PV

Tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng khai thác dữ liệu

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra dữ liệu giữa các ngành vẫn còn phân tán, chưa đồng bộ hoàn toàn. Một số dữ liệu quy hoạch, đất đai, môi trường còn ở dạng ảnh quét hoặc PDF, gây khó khăn cho việc khai thác theo thửa đất, địa chỉ, tọa độ. Một số cơ sở dữ liệu phụ thuộc hệ thống của bộ, ngành Trung ương, chưa được chia sẻ đầy đủ.

Việc khai thác dữ liệu để thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy, tạo giá trị kinh tế - xã hội và phát triển các mô hình kinh tế dữ liệu còn hạn chế. Bên cạnh đó, một số nền tảng, phần mềm có chức năng tương đồng hoặc vận hành song song; tiêu chuẩn kỹ thuật, giao diện kết nối, quy trình chia sẻ và trách nhiệm cập nhật dữ liệu chưa đồng bộ.

Để khắc phục, trong quý IV-2026, thành phố tập trung làm sạch, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu theo nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 3 nhiệm vụ còn lại của nhóm Kho dữ liệu dùng chung trước ngày 30-10-2026, đồng thời triển khai giai đoạn 2, mở rộng rà soát khoảng 80 cơ sở dữ liệu đến ngày 31-12-2026.

Trọng tâm là xác định rõ đơn vị chủ quản, tiêu chuẩn dữ liệu, trách nhiệm cập nhật, chất lượng và phương án tái sử dụng đối với các nhóm dữ liệu về dân cư, đất đai, doanh nghiệp, giáo dục, y tế, thủ tục hành chính, đầu tư công, quy hoạch và hạ tầng. Thành phố cũng tiếp tục tái cấu trúc thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu, mở rộng cấp kết quả điện tử, số hóa hồ sơ, thanh toán số và giảm giấy tờ.

Trong phát triển kinh tế dữ liệu, Hà Nội đang nghiên cứu, đề xuất thí điểm mô hình Sàn giao dịch dữ liệu, đồng thời hoàn thiện các điều kiện về thể chế, tiêu chuẩn kết nối, phân quyền khai thác, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn dữ liệu. Đây là hướng đi nhằm từng bước đưa dữ liệu từ nguồn lực phục vụ quản lý nhà nước trở thành nền tảng cho các dịch vụ số và hoạt động kinh tế mới.