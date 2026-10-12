[Video] Phát triển xe buýt điện, hướng tới giao thông xanh Thủ đô

Trong những ngày đầu tháng 10, hơn 50 xe buýt điện đã được đưa vào hoạt động trên 4 tuyến 22A, 22B, 30 và 50, thay thế các phương tiện chạy diesel.

Các xe buýt điện mới có sức chứa 60 chỗ, được trang bị sàn thấp thuận tiện lên xuống, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều tiện ích hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.