Tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên triển khai 10 nhiệm vụ hợp tác trọng yếu

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Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, các nhiệm vụ có khả năng ứng dụng trực tiếp gồm phổ cập kỹ năng số, số hóa tài liệu lưu trữ, phát triển hệ sinh thái STEM, robot. Đồng thời, tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng.

Nhóm nhiệm vụ giáo dục và phát triển nhân lực được chú trọng thông qua việc bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, y tế, giáo dục; tổ chức hoạt động STEM/STEAM, tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ thực hiện Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Đại học Thái Nguyên cũng phối hợp nghiên cứu cơ sở để xây dựng mô hình giảng dạy chính trị, xã hội và môi trường theo khung Chương trình giáo dục địa phương Thái Nguyên, có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và công nghệ rô-bốt (Robotics).

Đối với đề xuất thành lập Trường phổ thông liên cấp chuyên ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên, nhiệm vụ đặt ra là khảo sát nhu cầu, đánh giá tính khả thi và đề xuất chủ trương.

Bên cạnh đó, hai bên rà soát quy hoạch, đất đai, cơ sở vật chất của Đại học Thái Nguyên để xác định các dự án, công trình ưu tiên; tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện chính sách, hội thảo khoa học và các hoạt động văn hóa, xã hội.