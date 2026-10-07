Học nghề tìm hướng thoát nghèo

Lao động tại xã Phước Trà theo học lớp nghề thú y được mở tận cơ sở. Ảnh: D.LỆ

Chọn học nghề để lập nghiệp

Là sinh viên ngành Cao đẳng Công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng Đà Nẵng, BNước Thị Thảo (xã Đông Giang) ôm ấp ước mơ lập nghiệp bằng những kiến thức đã học được, trên cơ sở nền tảng có sẵn là việc nuôi heo đen bản địa của gia đình. Thảo học công nghệ thông tin, nên ứng dụng công nghệ thông tin vào việc chăn nuôi của gia đình, với ước mơ chủ động trong chăn nuôi heo, đưa sản phẩm thịt heo đen bản địa của địa phương đi xa hơn.

Thảo nói: “Người dân quê em nuôi heo để thoát nghèo, để có sinh kế chăm lo cho đời sống gia đình. Nhưng nuôi heo mà không biết chăm sóc thì heo bị bệnh sẽ thiệt hại đồng vốn. Nên em nhờ thầy cô hỗ trợ đã ứng dụng công nghệ thông tin để đo nhiệt độ thích hợp cho nuôi heo, giúp phòng bệnh hiệu quả hơn. Em cũng dùng mạng xã hội để giới thiệu về đàn heo, về sản phẩm heo đen bản địa để người tiêu dùng biết và tạo đầu ra cho sản phẩm của gia đình cũng như của bà con trong thôn”.

Hay như chị BhNước Thị Hợi (xã Bến Giằng) dù đã có gia đình nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đi học nghề, và hoàn thành khóa học nghề may thời trang tại cơ sở đào tạo miền núi của Trường Cao đẳng Đà Nẵng. Chị Hợi vừa mới tốt nghiệp khóa học trình độ trung cấp, sẽ thu xếp công việc gia đình để đi làm ở doanh nghiệp.

Chị Hợi cho hay: “Tôi chọn đi học nghề may ở đây vì thuận tiện, gần nhà chứ đi học xa thì khó do lúc học con còn nhỏ. Nay con lớn thì cũng đã tốt nghiệp, nhà trường có giới thiệu công ty tuyển dụng đi làm, tôi sẽ thu xếp để đi làm, có nguồn thu nhập để lo cho gia đình”.

Đồng hành cùng lao động

Thời gian qua, ngoài việc tuyển sinh, đào tạo trực tiếp tại các cơ sở đào tạo, Trường Cao đẳng Đà Nẵng còn đồng hành với các địa phương đào tạo nghề ngắn hạn theo nhu cầu của địa phương trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lao động khu vực miền núi, nông thôn của thành phố đã được học nghề ngay tại khu dân cư họ đang sinh sống bằng các khóa đào tạo nghề ngắn hạn. Trường Cao đẳng Đà Nẵng cử giảng viên về địa phương, phối hợp trực tiếp với các xã đào tạo các lớp nghề như nghề thú y, chăn nuôi, trồng trọt, may công nghiệp, nấu ăn, cơ khí...

Sinh viên tốt nghiệp nghề may tại cơ sở đào tạo miền núi của Trường Cao đẳng Đà Nẵng. Ảnh: D.LỆ

Mới đây, các lớp nghề đã được khai giảng tại các xã như Tam Mỹ, Phước Trà dành cho hàng chục lao động nông thôn thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Ông Phan Đình Dung - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ cho biết: “Việc tổ chức lớp sơ cấp nghề thú y tại địa phương có ý nghĩa thiết thực đối với người dân, nhất là trong điều kiện chăn nuôi vẫn đóng vai trò quan trọng đối với đời sống và kinh tế của nhiều hộ gia đình. Nhu cầu của người dân Tam Mỹ cần học nghề này nên xã phối hợp với Trường Cao đẳng Quảng Nam dạy miễn phí cho người dân từ nguồn lực của chương trình giảm nghèo bền vững. Người dân học được nghề sẽ biết cách phòng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tốt hơn thì sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn trong chăn nuôi”.

Tại xã Phước Trà, lớp nghề nấu ăn trình độ sơ cấp tại thôn Trà Nô được đào tạo, mở đầu cho các lớp nghề xã Phước Trà mở trong năm này. Trong năm 2026, xã Phước Trà đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 210 lao động, với các nghề như sửa chữa xe máy, pha chế, thú y, nấu ăn…

Việc lựa chọn ngành nghề theo nhu cầu thực tế cho thấy đào tạo đang được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với việc làm và sinh kế của người dân. Sau học nghề, người dân có thêm lựa chọn tìm việc, tự mở hướng kinh doanh, tạo thêm thu nhập cho gia đình.

Theo Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng, địa phương có nhu cầu, nhà trường sẽ đến đào tạo nghề ngay tại khu dân cư lao động đang sinh sống, tạo điều kiện cho lao động thuận tiện trong học nghề. Việc học nghề theo nhu cầu thực tế của người dân sẽ giúp họ nâng cao thu nhập từ nghề đã học hiệu quả hơn.

PGS.TS. Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng cho biết: “Nhà trường bám sát nhu cầu của lao động và điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương để phối hợp đào tạo nghề. Ngoài việc đào tạo tập trung tại các cơ sở đào tạo của nhà trường với quy mô khoảng 7.000 học sinh, sinh viên/năm, thì các khóa đào tạo nghề lưu động tận nơi sẽ giúp lao động của thành phố được tiếp cận việc học nghề thuận tiện hơn. Chúng tôi đào tạo cho lao động nông thôn theo chương trình thiết kế riêng, học gắn với thực hành, học ở mô hình thực tiễn, không chỉ dừng ở việc trao kiến thức, mà hướng tới trao cho người dân một kỹ năng có thể tạo ra giá trị trong thực tế”.